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15:00 (мск), источник: Volga News

Приволжское УГМС прогнозирует неблагоприятные погодные явления в Самарской области

По информации Приволжского УГМС, днем 14 декабря и ночью 15 декабря в Самарской области сохранится неустойчивая ветреная погода с образованием гололедно-изморозевых отложений. Это связано с выносом теплого и влажного воздуха с южных районов Украины.

Также в четверг, 14 декабря, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами слабая метель, слабый гололед. Температура воздуха составит −1… −6°C. Ветер юго-восточный 8−13 м/с, местами порывы 15−18 м/с. Местами гололедица.

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