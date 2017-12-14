Приволжское УГМС прогнозирует неблагоприятные погодные явления в Самарской области
По информации Приволжского УГМС, днем 14 декабря и ночью 15 декабря в Самарской области сохранится неустойчивая ветреная погода с образованием
По информации Приволжского УГМС, днем 14 декабря и ночью 15 декабря в Самарской области сохранится неустойчивая ветреная погода с образованием
Также в четверг, 14 декабря, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, местами слабая метель, слабый гололед. Температура воздуха составит −1… −6°C. Ветер