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14:58 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге модернизирована система освещения улицы Некрасова

Специалисты заменили три опоры освещения и 83 светильника.

ГУП «Ленсвет» завершило работы по капитальному ремонту наружного освещения улицы Некрасова от Литейного до Греческого проспекта в Центральном районе Петербурга, сообщает Смольный.

Искусственное освещение на улице Некрасова появилось в 1948 году, реконструкция элементов освещения была выполнена в 2000 году, а в 2017 — капремонт. Специалисты проложили 2,9 км самонесущего изолированного провода, заменили три опоры освещения и 83 светильника. Искусственное освещение конструктивно выполнено подвесной воздушной линией.

После капитального ремонта освещенность улицы соответствует нормативным показателям, что повышает безопасность движения транспорта и пешеходов. Ремонт проводили за счет бюджетных средств города.

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