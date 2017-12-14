В Петербурге модернизирована система освещения улицы Некрасова
Специалисты заменили три опоры освещения и 83 светильника.
Специалисты заменили три опоры освещения и 83 светильника.
ГУП «Ленсвет» завершило работы по капитальному ремонту наружного освещения улицы Некрасова от Литейного до Греческого проспекта в Центральном районе Петербурга, сообщает Смольный.
Искусственное освещение на улице Некрасова появилось в 1948 году, реконструкция элементов освещения была выполнена в 2000 году, а в 2017 — капремонт. Специалисты проложили 2,9 км самонесущего изолированного провода, заменили три опоры освещения и 83 светильника. Искусственное освещение конструктивно выполнено подвесной воздушной линией.
После капитального ремонта освещенность улицы соответствует нормативным показателям, что повышает безопасность движения транспорта и пешеходов. Ремонт проводили за счет бюджетных средств города.