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14:55 (мск), источник: РИА Крым

Десант снеговиков, ретро-открытки и шоу: что в Евпатории готовят на Новый год

ЕВПАТОРИЯ, 14 дек — РИА Новости Крым. В предновогодние дни в Евпатории готовится множество сюрпризов для жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

Источник: РИА "Новости"

Начнутся они 19 декабря. В этот день в 13.30 напротив краеведческого музея откроется уличная выставка старинных новогодних и рождественских открыток, а в 15.00 в зале детской школы искусств состоятся развлекательные мероприятия для детей по случаю Дня Святого Николая. Кроме того, на Театральной площади начнет работать почта Деда Мороза.

В то же время самые масштабные мероприятия пройдут в Евпатории 23 декабря. Одним из главных событий станет XIII Республиканский фестиваль-конкурс «Санта Клаус отдыхает — на арене Дед Мороз». Он начнется с шествия сказочных персонажей. В 14.30 они пройдут от центра культуры и досуга до Театральной площади, где в 15.00 и пройдет сам фестиваль.

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Помимо того, в 16.30 в зале заседаний администрации города пройдет награждение победителей детского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. А в 17.00 на Театральную площадь прибудет Снежная королева со своей свитой: артисты театра на ходулях «Шоу великанов» и театра огня «Вольфрам» исполнят театрализованное шоу по мотивам знаменитой сказки Ханса Кристиана Андерсена. Затем здесь зажгут огни на главной елке Евпатории, после чего небо над городом озарит праздничный фейерверк.

Мероприятия продолжатся 26 декабря. «В 12.00 на Театральную площадь высадится десант сказочных снеговиков. Их помогли изготовить предприниматели города», — отметили в пресс-службе.

Сам Новый год можно будет встретить возле городской ели. Здесь 31 декабря с 22.00 до 3.00 пройдут праздничные мероприятия: конкурсы и выступления творческих коллективов «Бьют куранты двенадцать раз».

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