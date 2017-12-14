Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассмешил россиян шуткой о кортике и часах
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Назван лучший по качеству жизни город России
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
8Суперлуние-2017
18:13 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

12 нижегородских спортсменов претендуют на участие в предстоящей Олимпиаде

12 спортсменов из Нижегородской области претендуют на участие в предстоящей зимней Олимпиаде 2018 года.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Кандидаты — это конькобежцы Сергей Трофимов и Наталья Воронина, летающие лыжники Денис Корнилов, Михаил Максимочкин и Роман Трофимов. Кроме того, шансы получить путевку в южнокорейский Пхенчхан есть у Петра и Анастасии Седовых и Артема Мальцева — они выступают в лыжных гонках, и у четырех хоккеисток: Валерии Таракановой, Екатерины Лихачевой, Татьяны Чижовой и Виктории Кулешовой. Но официальные приглашения на Олимпийские игры спортсмены должны получить от Международного олимпийского комитета.

Среди нижегородских олимпийцев нет тех, кто пожизненно отстранен от участия в Играх.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ревнивый муж-психолог вывез жену в лес и пытал, отрубая топором пальцы
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Путин прокомментировал неявку Сечина в суд над Улюкаевым
Путин пообещал увеличить расходы на здравоохранение
Трамп, Сирия и Украина: основные темы пресс-конференции Путина
Госдума отказалась отменить новогодние каникулы
Путин ответил Собчак на вопрос про Навального
300 российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга
Роскомнадзор запретил ссылаться на «Открытую Россию»
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь