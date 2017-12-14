12 нижегородских спортсменов претендуют на участие в предстоящей Олимпиаде

Кандидаты — это конькобежцы Сергей Трофимов и Наталья Воронина, летающие лыжники Денис Корнилов, Михаил Максимочкин и Роман Трофимов. Кроме того, шансы получить путевку в южнокорейский Пхенчхан есть у Петра и Анастасии Седовых и Артема Мальцева — они выступают в лыжных гонках, и у четырех хоккеисток: Валерии Таракановой, Екатерины Лихачевой, Татьяны Чижовой и Виктории Кулешовой. Но официальные приглашения на Олимпийские игры спортсмены должны получить от Международного олимпийского комитета.



Среди нижегородских олимпийцев нет тех, кто пожизненно отстранен от участия в Играх.