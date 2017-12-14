Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
Названа самая пьющая страна Европы
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Житель Серпухова отрубил жене кисти рук из ревности
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Собчак в красном платье пришла на пресс-конференцию Путина
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
15:20 (мск), источник: Tengrinews

Машины скорой помощи в Казахстане перекрасят в лимонный цвет

Машины скорой помощи в Казахстане перекрасят в лимонный цвет. Об этом сообщается в анонсе пресс-службы Министерства здравоохранения, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews
Читайте также
В Стокгольме на вызов приехала скорая с российскими номерами

«С 2018 года все машины скорой медицинской помощи страны будут унифицированы по единому утвержденному приказом Министерства здравоохранения РК республиканскому стандарту. Весь транспорт службы скорой медицинской помощи будет окрашен в лимонный цвет с не менее отличительными светоотражающими элементами лилового цвета», — рассказали в ведомстве.

По данным Минздрава, анализ международного опыта работы службы скорой помощи в развитых странах показал, что транспорт экстренных служб, окрашенный в яркие цвета, наиболее заметен в потоке и, следовательно, наиболее оперативен и безопасен.

Формат цветового обозначения машин скорой медицинской помощи отражен в действующем ГОСТе, утвержденном государствами — членами Таможенного союза.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Очень сильного роста цен ждут казахстанцы - исследования
Путин отвечает на вопросы журналистов: прямая трансляция
Путин будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Греф заявил, что не верит в банки
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь