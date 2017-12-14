Машины скорой помощи в Казахстане перекрасят в лимонный цвет
Машины скорой помощи в Казахстане перекрасят в лимонный цвет. Об этом сообщается в анонсе
Машины скорой помощи в Казахстане перекрасят в лимонный цвет. Об этом сообщается в анонсе
«С 2018 года все машины скорой медицинской помощи страны будут унифицированы по единому утвержденному приказом Министерства здравоохранения РК республиканскому стандарту. Весь транспорт службы скорой медицинской помощи будет окрашен в лимонный цвет с не менее отличительными светоотражающими элементами лилового цвета», — рассказали в ведомстве.
По данным Минздрава, анализ международного опыта работы службы скорой помощи в развитых странах показал, что транспорт экстренных служб, окрашенный в яркие цвета, наиболее заметен в потоке и, следовательно, наиболее оперативен и безопасен.
Формат цветового обозначения машин скорой медицинской помощи отражен в действующем ГОСТе, утвержденном государствами — членами Таможенного союза.