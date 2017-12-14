Кинофестиваль «Движение» перенесен на осень из-за ММКФ
Ранее предполагалось, что фестиваль в Омске пройдет в обычные сроки — весной.
Ранее предполагалось, что фестиваль в Омске пройдет в обычные сроки — весной.
МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. VI Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» состоится с 26 по 30 сентября 2018 года в Омске. Ранее предполагалось, что он пройдет в обычные сроки — весной.
«Национальный кинофестиваль дебютов “Движение” в 2018 году состоится традиционно в Омске, но не весной, а осенью, — привели ТАСС в
VI Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» представит конкурсную программу, которая будет состоять из трех секций — программа полнометражных фильмов «Движение. Вперед», программа короткометражных фильмов «Движение. Начало» и программа неигрового кино «Движение. Жизнь». Помимо многочисленных кинопоказов, в рамках фестиваля будет организована секция «Движение. Школа» — важная практическая составляющая кинофорума: режиссеры и продюсеры проведут
Как отметили в
«Движение» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Омской области. Прием заявок на предстоящий конкурс будет открыт 2 апреля и продлится до 13 августа.