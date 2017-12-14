Кинофестиваль «Движение» перенесен на осень из-за ММКФ

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МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. VI Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» состоится с 26 по 30 сентября 2018 года в Омске. Ранее предполагалось, что он пройдет в обычные сроки — весной.

«Национальный кинофестиваль дебютов “Движение” в 2018 году состоится традиционно в Омске, но не весной, а осенью, — привели ТАСС в пресс-службе киносмотра слова президента фестиваля Артема Михалкова. — Из-за чемпионата мира по футболу перенеслись даты проведения Московского международного кинофестиваля. ММКФ встал как раз на привычный нам апрель. Поэтому мы приняли решение в следующем году провести наш фестиваль “Движение” в сентябре».

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VI Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» представит конкурсную программу, которая будет состоять из трех секций — программа полнометражных фильмов «Движение. Вперед», программа короткометражных фильмов «Движение. Начало» и программа неигрового кино «Движение. Жизнь». Помимо многочисленных кинопоказов, в рамках фестиваля будет организована секция «Движение. Школа» — важная практическая составляющая кинофорума: режиссеры и продюсеры проведут мастер-классы для всех желающих.

Как отметили в пресс-службе, главная задача фестиваля — «знакомить зрителей с молодым российским кино, способствовать продвижению картин дебютантов, выводя их на международный уровень». Президент фестиваля — актер, режиссер и сценарист Артем Михалков, генеральный продюсер — Полина Зуева, программный директор — кинокритик Стас Тыркин.