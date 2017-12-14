Прокуратура требует от властей Калининграда уволить директора 49 лицея

Источник: Новый Калининград

В сообщении отмечается, что проверка была проведена «по материалу “Культ смерти за школьной партой”, опубликованному на одном из интернет-ресурсов».

«Установлено, что администрация МАОУ лицей № 49 г. Калининграда при проведении школьного мероприятия нарушила требования Федеральных законов “Об образовании в Российской Федерации”, “Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации” и “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних”», — отметили в прокуратуре.

Речь о посвящении в лицеисты, основной темой которого стали субкультуры. Вечеринка прошла в октябре этого года. «Заявленная тема мероприятия и разработанные сценарии — “спортивные болельщики” (фанаты), “рейв — как направление в музыке”, “грайм” (грязь), “готы”, “хиппи” и “фрики”, не только не отвечают задачам образовательной организации по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, но прямо нарушают установленный федеральным законодательством запрет на пропаганду и популяризацию распития алкогольных напитков, употребления наркотических веществ, пропаганду суицида», — заявили в прокуратуре. Сценарии мероприятия были согласованы с руководством и педагогами лицея.

«Мало того во время самого мероприятия контроль за его проведением и поведением учащихся в лицее никем не осуществлялся, конкурсы проходили в отсутствие педагогических работников, а в качестве реквизитов использовалась запрещенная атрибутика, в том числе и не отвечающая санитарно-эпидемиологическим нормам, — указано в сообщении. — Бесконтрольность со стороны педагогов привела к тому, что подростки по своему усмотрению меняли сценарии и ход проведения мероприятия».

Также в прокуратуре утверждают, что педагоги посещали кабинеты, где проходило посвящение, «от случая к случаю». При этом подростки вели фото- и видеосъемку, выкладывая ее в интернет.

«Таким образом, прокурорская проверка показала, что мероприятие “посвящение в лицеисты” проведено с грубейшими нарушениями действующего законодательства. По результатам проверки прокуратура пришла к выводу о том, что причинами и условиями указанных нарушений закона является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей директором образовательной организации, классными руководителями, заместителем директора по воспитательной работе и администратором лицея», — говорится в документе.

Перед руководством Калининграда поставлен вопрос о соответствии директора лицея занимаемой должности. Классных руководителей 11 классов, заместителя директора по воспитательной работе и администратора лицея в прокуратуре требуют привлечь к дисциплинарной ответственности.

Напомним, речь о церемонии посвящения школьников в лицеисты, во время которой старшеклассники принесли в один из кабинетов свиную голову, а сами нарядились в представителей субкультур. Снимки с мероприятия позже были опубликованы на ультраконсервативном портале «Эксклав.Ru»; редакция сайта сопроводила их выводами о «навязывании западных ценностей» и «сектантах-сатанистах», которые «охотятся за молодыми душами».