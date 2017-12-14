Перед Новым годом почта в Омске будет работать без выходных и обеда

В омской почты сообщили, что в связи с наступающими новогодними праздниками отделения, расположенные на территории города, перешли на усиленный режим работы. Такое решение руководство службы приняло из-за того, что омичи перед праздником чаще получают и отправляют открытки, письма и посылки.