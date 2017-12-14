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14:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Перед Новым годом почта в Омске будет работать без выходных и обеда

31 декабря отправить или получить посылку можно будет до 14.00.

В омской почты сообщили, что в связи с наступающими новогодними праздниками отделения, расположенные на территории города, перешли на усиленный режим работы. Такое решение руководство службы приняло из-за того, что омичи перед праздником чаще получают и отправляют открытки, письма и посылки.

До конца месяца часть почтовых отделений будет работать без обеда и выходных. По воскресеньям — с 9 до 17 часов.

В список отделений, перешедших на новый режим работы, вошли следующие.

  • Центральный округ: № 644001, 644010, 644043, 644046, 644052, 644099, 644105.
  • Советский: № 644006, 644029, 644053, 644065, 644083, 644089, 644090.
  • Ленинский — № 644020, 644058, 644060, 644109, 644121.
  • Октябрьский — 644021, 644059, 644117.
  • Куйбышевский — 644073,644074,644081, 644082.
  • Кировский — № 644092, 644093, 644106, 644119, 644123.

31 декабря эти почтовые отделения будут открыты до 14 часов.

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