Перед Новым годом почта в Омске будет работать без выходных и обеда
31 декабря отправить или получить посылку можно будет до 14.00.
31 декабря отправить или получить посылку можно будет до 14.00.
В омской почты сообщили, что в связи с наступающими новогодними праздниками отделения, расположенные на территории города, перешли на усиленный режим работы. Такое решение руководство службы приняло
До конца месяца часть почтовых отделений будет работать без обеда и выходных. По воскресеньям — с 9 до 17 часов.
В список отделений, перешедших на новый режим работы, вошли следующие.
31 декабря эти почтовые отделения будут открыты до 14 часов.