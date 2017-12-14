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15:00 (мск), источник: Комсомольская правда

За вредный выхлоп автомобиля челябинских водителей могут посадить на 15 суток

Вслед за грузовиками инспектора ГИБДД проверят легковушки.

В Челябинске начались экологические зачистки транспорта. Инспектора ГИБДД проверяют выхлопы автомобилей на соответствие нормативам. Об этом говорили ведущие рубрики «Автомобили» Артем и Андрей на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM).

— Начали с маршрутного и крупногабаритного транспорта, — говорит Артем. — Во время первых рейдов смотрели машины с дизельными моторами — измеряли дымность с помощью прибора, оценивающего прозрачность выхлопа. Если выхлоп не по ГОСТу, то водителю могут выписать штраф 500 рублей.

— Ну не так страшно, это минимальный штраф на сегодняшний день…

— Рано обрадовался. Если водитель получил предписание устранить проблему, но не сделал этого, то при повторной проверке его ждет статья 19.3 КОАП «Невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции», а за нее предусмотрено наказание вплоть до ареста на 15 суток.

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Так что, у инспекторов есть рычаги воздействия на водителей в данной ситуации.

— Ты говоришь, взялись за коммерческий транспорт: грузовые машины, тракторы, маршрутки. А будут ли проверять легковушки, которые в основном у нас бензиновые?

— Я позвонил в ГИБДД и там мне ответили, что проверять будут. У области закуплено оборудование, которое позволяет контролировать не только дизельные, но и бензиновые автомобили. На выхлопы легкового автомобиля есть тоже нормативы и ГОСТы, которые зависят от года выпуска машины. То есть, владельцам старых авто не стоит думать, что их будут оценивать по тем же критериям, что и новые.

— Приведи пример.

— Если у вас есть Жигули 1985 года выпуска, то в выхлопе допустимо 4,5% угарного газа. Если у вас свежая иномарка выпуска после 2013 года, то норматив уже 0,3%. То есть, разница в 15 раз.

— Мне интересно, как выглядит процедура.

— Этот прибор называется газоанализатор. Инспектор останавливает машину, прибор вставляется в выхлопную трубу. Далее ДПСник дает инструкции водителю, какие манипуляции провести: газануть или оставить на холостых оборотах. В ГОСТе прописано, в каком режиме должна проходить процедура. После чего прибор выдает показания — инспектор оценивает, укладывается или не укладывается автомобиль в нормативы. В принципе все то же самое смотрят во время прохождения техосмотра.

— Только кто сейчас ездит на пункты ТО?

— Я, кстати, в последний раз проходил техосмотр по-честному, но у меня почему-то не проверяли содержание вредных веществ в отработанных газах. Он посмотрел только фары и отпустил меня, поверив мне на слово, что машина укладывается во все остальные параметры.

— Станут ли проверки выхлопов массовыми?

— Меня это тоже волнует. Потому что разовые акции с наказанием в 500 рублей — это просто не эффективно. Так что я за массовые «зачистки». Представьте, как чадит в пробке крупногабаритный транспорт, который не укладывается в нормативы. Машин в Челябинске все больше и больше, при этом автопарк старый. Другое дело, чтобы этой работой не подменили борьбу за экологию вообще. Понятно, что смог — это комплексное явление, в котором виноваты машины, промышленные предприятия. Есть опасения, что сейчас отвлекут внимание — допустим, обвинят во всем старые КаМАЗы, начнутся зачистки, потом выяснится, что старых КаМАЗов уже не осталось, а смог остался. Надеемся такого не случится: будем наблюдать и ждать.

Полная версия программы на радио «Комсомольская правда».

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