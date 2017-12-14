Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Хоккеист Ларионов призвал РФ сознаться в допинговых махинациях
Житель Серпухова отрубил жене кисти рук из ревности
О состоянии госпитализированной Даны Борисовой рассказали в НАС
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Холли Берри рассталась с молодым бойфрендом
Валерия, Гагарина и Лопырева блистали на вручении премии в Москве
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
8Суперлуние-2017
15:01 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске началась борьба с продавцами опасной пиротехники

У всех продавцов проверят наличие сертификатов и лицензий.

В Челябинске началась традиционная предновогодняя борьба с продавцами опасной пиротехники — полицейские обходят магазины и торговые точки, чтобы проверить наличие сертификатов и лицензий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Как правило, ежегодные предновогодние рейды выявляют десятки точек незаконной торговли хлопушек, фейерверков, петард, взрывных ракет. В отношении всех нарушителей возбуждаются административные дела со штрафом от 2 до 20 тыс. рублей.

Напомним, в конце ноября жители челябинского микрорайона Чурилово случайно подожгли мусорку, запустив из нее салют. Горожане чудом успели сбегать за водой и потушить огонь, пока он не перекинулся на стоявший рядом автомобиль.

Правильное использование фейерверков предусматривает запуск их на открытых площадках. Применять салюты рядом с жилыми домами и другими постройками не рекомендуется: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. Запускать пиротехнические изделия следует строго по инструкции завода-изготовителя, в которой обозначен радиус опасной зоны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Челябинске началась борьба с продавцами опасной пиротехники
Лучшие «народники» Южного Урала получат по 60 тыс. рублей
Путин отвечает на вопросы журналистов: прямая трансляция
Путин будет баллотироваться в президенты как самовыдвиженец
МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором
В Госдуме предложили продлить обучение в школе на год
Путин снимался на «Ленфильме» в 1970-х как каскадер
Греф заявил, что не верит в банки
СМИ рассказали о новом виде финансового мошенничества
Спорт
Русско-шведская война Знарка Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь