В Челябинске началась борьба с продавцами опасной пиротехники

В Челябинске началась традиционная предновогодняя борьба с продавцами опасной пиротехники — полицейские обходят магазины и торговые точки, чтобы проверить наличие сертификатов и лицензий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Как правило, ежегодные предновогодние рейды выявляют десятки точек незаконной торговли хлопушек, фейерверков, петард, взрывных ракет. В отношении всех нарушителей возбуждаются административные дела со штрафом от 2 до 20 тыс. рублей.

Напомним, в конце ноября жители челябинского микрорайона Чурилово случайно подожгли мусорку, запустив из нее салют. Горожане чудом успели сбегать за водой и потушить огонь, пока он не перекинулся на стоявший рядом автомобиль.