В Челябинске началась борьба с продавцами опасной пиротехники
У всех продавцов проверят наличие сертификатов и лицензий.
У всех продавцов проверят наличие сертификатов и лицензий.
В Челябинске началась традиционная предновогодняя борьба с продавцами опасной пиротехники — полицейские обходят магазины и торговые точки, чтобы проверить наличие сертификатов и лицензий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Напомним, в конце ноября жители челябинского микрорайона Чурилово случайно подожгли мусорку, запустив из нее салют. Горожане чудом успели сбегать за водой и потушить огонь, пока он не перекинулся на стоявший рядом автомобиль.
Правильное использование фейерверков предусматривает запуск их на открытых площадках. Применять салюты рядом с жилыми домами и другими постройками не рекомендуется: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. Запускать пиротехнические изделия следует строго по инструкции