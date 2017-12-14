МЧС организовало на автодороге Ташкент—Ош круглосуточные посты
Министерство по чрезвычайным ситуациям организовало на дороге
Министерство по чрезвычайным ситуациям организовало на дороге
В случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуациях пассажиры и водители могут обратиться к дежурным спасателям, врачам и сотрудникам Управления безопасности дорожного движения.
Посты созданы для приема и обеспечения жизненно необходимых условий для водителей автотранспорта и их пассажиров, оказания им информационной поддержки и медицинской помощи.
Здесь также созданы условия для осуществления мелкого ремонта транспортных средств. При необходимости водителю помогут транспортировать автомобиль в ближайший ремонтный пункт.
С полным списком постов с адресами и номерами их телефонов можно ознакомиться на сайте МЧС.