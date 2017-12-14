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15:53 (мск), источник: Kommersant.uz

МЧС организовало на автодороге Ташкент—Ош круглосуточные посты

Министерство по чрезвычайным ситуациям организовало на дороге Ташкент-Ош через перевал Камчик 14 круглосуточных постов.

Источник: Kommersant.uz

В случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуациях пассажиры и водители могут обратиться к дежурным спасателям, врачам и сотрудникам Управления безопасности дорожного движения.

Посты созданы для приема и обеспечения жизненно необходимых условий для водителей автотранспорта и их пассажиров, оказания им информационной поддержки и медицинской помощи.

Здесь также созданы условия для осуществления мелкого ремонта транспортных средств. При необходимости водителю помогут транспортировать автомобиль в ближайший ремонтный пункт.

С полным списком постов с адресами и номерами их телефонов можно ознакомиться на сайте МЧС.

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