МЧС организовало на автодороге Ташкент—Ош круглосуточные посты

Источник: Kommersant.uz

В случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуациях пассажиры и водители могут обратиться к дежурным спасателям, врачам и сотрудникам Управления безопасности дорожного движения.

Посты созданы для приема и обеспечения жизненно необходимых условий для водителей автотранспорта и их пассажиров, оказания им информационной поддержки и медицинской помощи.

Здесь также созданы условия для осуществления мелкого ремонта транспортных средств. При необходимости водителю помогут транспортировать автомобиль в ближайший ремонтный пункт.