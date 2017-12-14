Путин предлагает освободить пенсионеров от налогов за шесть соток

Президент России Владимир Путин собирается поручить правительству и Госдуме освободить социально незащищенные слои населения, включая пенсионеров по старости, от налог, а с участков в 6 соток.

«У нас есть льготные категории людей, которым делают вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, но земельные участки, вот эти шесть соток так называемые, во многих регионах страны дороже, чем 10 тысяч рублей», — заявил президент на Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, связанный с увеличением налогов на землю в регионах.

Путин пообещал дать поручение правительству, чтобы оно вместе с депутатами приняло решение, согласно которому все категории граждан, получавшие вычет из 10 тысяч рублей, «получили льготу в натуральном выражении» и «чтобы не платили вообще за все эти шесть соток налог».