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14:59 (мск), источник: Вести.Ru

Путин предлагает освободить пенсионеров от налогов за шесть соток

Пенсионеров по старости могут освободить от налога на дачные участки.

Президент России Владимир Путин собирается поручить правительству и Госдуме освободить социально незащищенные слои населения, включая пенсионеров по старости, от налог, а с участков в 6 соток.

«У нас есть льготные категории людей, которым делают вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, но земельные участки, вот эти шесть соток так называемые, во многих регионах страны дороже, чем 10 тысяч рублей», — заявил президент на Большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, связанный с увеличением налогов на землю в регионах.

Путин пообещал дать поручение правительству, чтобы оно вместе с депутатами приняло решение, согласно которому все категории граждан, получавшие вычет из 10 тысяч рублей, «получили льготу в натуральном выражении» и «чтобы не платили вообще за все эти шесть соток налог».

«Но этого, считаю, недостаточно. Плюс к этому нужно расширить этот список за счет всех пенсионеров по старости. Эти люди уже имеют льготы, связанные с квартирами и домами, и пополнение этого списка за счет пенсионеров по старости будет логичным и справедливым. Государство от этого не пострадает», — сказал Путин.

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