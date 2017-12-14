Путин предлагает освободить пенсионеров от налогов за шесть соток
Пенсионеров по старости могут освободить от налога на дачные участки.
Пенсионеров по старости могут освободить от налога на дачные участки.
Президент России Владимир Путин собирается поручить правительству и Госдуме освободить социально незащищенные слои населения, включая пенсионеров по старости, от налог, а с участков в 6 соток.
«У нас есть льготные категории людей, которым делают вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, но земельные участки, вот эти шесть соток так называемые, во многих регионах страны дороже, чем 10 тысяч рублей», — заявил президент на Большой
Путин пообещал дать поручение правительству, чтобы оно вместе с депутатами приняло решение, согласно которому все категории граждан, получавшие вычет из 10 тысяч рублей, «получили льготу в натуральном выражении» и «чтобы не платили вообще за все эти шесть соток налог».
«Но этого, считаю, недостаточно. Плюс к этому нужно расширить этот список за счет всех пенсионеров по старости. Эти люди уже имеют льготы, связанные с квартирами и домами, и пополнение этого списка за счет пенсионеров по старости будет логичным и справедливым. Государство от этого не пострадает», — сказал Путин.