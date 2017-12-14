Путин: надо отрезать управляющие компании в ЖКХ от денежного потока

Проблема, по его словам, заключается в том, что эти так называемые управляющие компании собирают деньги и за коммунальные платежи — это платежи в адрес снабжающих организаций: за газ, за электричество, за воду, — и за жилищные платежи, то есть за все, что происходит внутри дома.

«Так вот, управляющая компания сначала деньги собирает за все, а потом расплачивается, в том числе с ресурсными организациями. И далеко не всегда они расплачиваются своевременно и в полном объеме. И за этим мало кто смотрит. Что нужно в этой связи сделать? Нужно отрезать эти управляющие компании от денежного потока… Нужно сделать это в самое ближайшее время», — сказал Путин, уточнив, что такой законопроект уже есть.