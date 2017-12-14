В Омске трактор «убирал» снег стоя на месте — видео

Для этого, он приподнял машину и включил передачу и отошел, пока крутятся колеса. Накрученные таким образом километраж, судя по всему, войдет и в отчетность, как доказательство проделанной работы.

«Километраж наматываем. Вывозим тонны снега из города», — комментирует происходящее автор видео.

В тоже время не известен владелец техники, очевидец об этом ничего не говорит. Машина может принадлежать, как муниципальным дорожникам, так и другим возможно и частным структурам. С другой стороны, снимать на камеру мог и сам водитель. Если это так, то его слова про вывоз снега скорее всего могут относиться к городским дорожникам.

Методика с такой накруткой километража не нова. Аналогичный случай, в частности, засняли в Екатеринбурге в 2014 году. Тогда выяснилось, что техники принадлежит не городским властям, а частной структуре.