Новый год-2018 в Перми: где можно будет увидеть главный праздничный салют
Новый год-2018 в Перми: 4 факта о новогоднем фейерверке.
Новый год-2018 в Перми: 4 факта о новогоднем фейерверке.
Новый год-2018 в Перми — каким будет праздничный салют. Сообщаем самую важную информацию о традиционном новогоднем фейерверке.
Когда можно будет увидеть салют?
В новогоднюю ночь в Перми будет два салюта. В 00.00 1 января после боя курантов состоится запуск фейерверка продолжительностью 3 минуты. В 02.00, когда большинство пермяков оторвутся от праздничных столов и отправятся гулять на улицу, начнется фейерверк продолжительностью 5 минут.
Сколько ракет запустят?
В полночь 1 января запустят больше 250 фейерверочных шаров. Кроме того, используют две веерных батареи на 100 залпов и два комбинированных блока салюта со снарядами разного типа и размера — тоже на 100 залпов.
В 02.00 используют ту же пиротехнику, но в большем масштабе. Задействуют 350 фейерверочных шаров, две веерных батареи и три комбинированных блока.
Где лучше будет видно салют?
Точка запуска фейерверка пока держится в секрете. Но, по словам организаторов праздника, лучшим местом для наблюдения за ним будет ледовый городок на эспланаде.
Сколько это будет стоить?
Согласно договору, заключенному Агентством социокультурных проектов города Перми с московской фирмой ООО «Феникс», новогодний фейерверк обойдется городу в 399,5 тысяч рублей.