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15:16 (мск), источник: PROUFU.ru

Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал ситуацию с «пластиковым рисом» в магазинах

В ведомстве отметили, что жалоб по качеству крупы к ним пока не поступало, сообщает «Коммерсант-Башкортостан» со ссылкой на отдел надзора по гигиене питания республиканского Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что пока не получали жалоб на продажу в розничных сетях пластикового риса. Проверки магазинов по этому поводу не начаты, так как из Роспотребнадзора не поступало никаких инструкций.

Напомним, Роспотребнадзор проверяет появившуюся на днях в интернете информацию о продаже в магазинах риса из пластика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Житель приморского Дальнегорска решил проверить покупную крупу и нагрел рисинки. Вместо того чтобы затвердеть и стать коричневой, крупа просто загорелась как пластик или прессованный целлофан. При этом от рисинок шел специфический запах.

Вчера Роспотребнадзор по Приморскому краю сообщил об изъятии партии риса в Дальнегорске. Проведенная экспертиза партии не выявила несоответствия продукта ГОСТу, но в документах на продукт, были обнаружены несоответствия. Материалы переданы в правоохранительные органы, сообщили в ведомстве.

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