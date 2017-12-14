Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал ситуацию с «пластиковым рисом» в магазинах

В ведомстве отметили, что пока не получали жалоб на продажу в розничных сетях пластикового риса. Проверки магазинов по этому поводу не начаты, так как из Роспотребнадзора не поступало никаких инструкций.



Напомним, Роспотребнадзор проверяет появившуюся на днях в интернете информацию о продаже в магазинах риса из пластика, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Житель приморского Дальнегорска решил проверить покупную крупу и нагрел рисинки. Вместо того чтобы затвердеть и стать коричневой, крупа просто загорелась как пластик или прессованный целлофан. При этом от рисинок шел специфический запах.



Вчера Роспотребнадзор по Приморскому краю сообщил об изъятии партии риса в Дальнегорске. Проведенная экспертиза партии не выявила несоответствия продукта ГОСТу, но в документах на продукт, были обнаружены несоответствия. Материалы переданы в правоохранительные органы, сообщили в ведомстве.