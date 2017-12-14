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15:15 (мск), источник: ИА REGNUM

В Поволжье ожидается резкое ухудшение погоды

Прогноз по регионам.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 44% 749 мм рт. ст. 4 м/с

В Приволжском федеральном округе прогнозируется ухудшение погодных условий. По прогнозу Росгидрометцентра, во всех регионах округа погоде присвоен жёлтый класс опасности, в ряде регионов ожидается снег с дождём, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно данным, сегодня, 14 октября, во всех субъектах Поволжья, за исключением Башкирии, погоде присвоен жёлтый класс опасности (погода потенциально опасна). В регионах округа — усиление ветра, а в Пермском крае — снег с дождем.

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15 декабря погода ухудшится во всём Поволжье, округ окажется в «жёлтой зоне». Во всех субъектах прогнозируется усиление ветра. Кроме того, в шести регионах (Татарии, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях) прогнозируется туман. В Марий Эл, Кировской и Нижегородской областях ожидается снег с дождём.

В регионах распространяют сообщения о возможном резком ухудшении погоды. К примеру, в Саратовской области спасатели информируют о том, что в регионе ожидается усиление южного, юго-восточного ветра, порывы 15−19 м/с, местами сохранится гололед (6−19 мм). В Нижегородской области прогнозируется облачная погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер южный 7−12 м/с. В Татарии спасатели опубликовали предупреждение об «интенсивности метеорологического явления» 15 декабря: в республике прогнозируется сильный южный ветер порывами 15−20 м/с, метель, гололед, туман, на дорогах сильная гололедица. В Чувашии будет примерно на 5−6 градусов теплее обычного, при этом в Чебоксарах за 10 дней может выпасть еще порядка 70% месячной нормы осадков. «Причиной такой аномальной погоды станет противостояние ложбины над Европой и области высокого атмосферного давления над Сибирью. В результате южные циклоны буквально наталкиваются на “стену” в виде антициклона, которая проходит вдоль Поволжья, и обрушивают здесь принесенные с собой запасы тепла и влаги», — поясняет автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его расчётам, 15 декабря в Чувашии пойдет мокрый снег, а 17 декабря есть опасность ледяного дождя. Кроме того, ожидается существенное усиление южного ветра, его порывы могут достигать 16 метров в секунду.

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