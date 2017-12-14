В Поволжье ожидается резкое ухудшение погоды
Прогноз по регионам.
Прогноз по регионам.
В Приволжском федеральном округе прогнозируется ухудшение погодных условий. По прогнозу Росгидрометцентра, во всех регионах округа погоде присвоен жёлтый класс опасности, в ряде регионов ожидается снег с дождём, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Согласно данным, сегодня, 14 октября, во всех субъектах Поволжья, за исключением Башкирии, погоде присвоен жёлтый класс опасности (погода потенциально опасна). В регионах округа — усиление ветра, а в Пермском крае — снег с дождем.
15 декабря погода ухудшится во всём Поволжье, округ окажется в «жёлтой зоне». Во всех субъектах прогнозируется усиление ветра. Кроме того, в шести регионах (Татарии, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях) прогнозируется туман. В Марий Эл, Кировской и Нижегородской областях ожидается снег с дождём.
В регионах распространяют сообщения о возможном резком ухудшении погоды. К примеру, в Саратовской области спасатели информируют о том, что в регионе ожидается усиление южного,
По его расчётам, 15 декабря в Чувашии пойдет мокрый снег, а 17 декабря есть опасность ледяного дождя. Кроме того, ожидается существенное усиление южного ветра, его порывы могут достигать 16 метров в секунду.