В Поволжье ожидается резкое ухудшение погоды

В регионах распространяют сообщения о возможном резком ухудшении погоды. К примеру, в Саратовской области спасатели информируют о том, что в регионе ожидается усиление южного, юго-восточного ветра, порывы 15−19 м/с, местами сохранится гололед (6−19 мм). В Нижегородской области прогнозируется облачная погода, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер южный 7−12 м/с. В Татарии спасатели опубликовали предупреждение об «интенсивности метеорологического явления» 15 декабря: в республике прогнозируется сильный южный ветер порывами 15−20 м/с, метель, гололед, туман, на дорогах сильная гололедица. В Чувашии будет примерно на 5−6 градусов теплее обычного, при этом в Чебоксарах за 10 дней может выпасть еще порядка 70% месячной нормы осадков. «Причиной такой аномальной погоды станет противостояние ложбины над Европой и области высокого атмосферного давления над Сибирью. В результате южные циклоны буквально наталкиваются на “стену” в виде антициклона, которая проходит вдоль Поволжья, и обрушивают здесь принесенные с собой запасы тепла и влаги», — поясняет автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.