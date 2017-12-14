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15:59 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на каждого безработного приходится четыре вакансии

В настоящее время в Казани в службе занятости населения официально зарегистрировано 3727 безработных, сообщает пресс-служба Центра занятости населения.

Источник: Prokazan.ru

Так, работодатели предлагают им 18 тысяч вакансий.

 — Уровень безработицы в Казани составляет 0,62%. За последнюю неделю рабочих мест лишились 196 человек, — говорится в сообщении.

При этом, на предприятиях появилось 2560 новых вакансий. Таким образом, по данным Центра занятости, на каждого безработного казанца приходится четыре вакансии.

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