В Казани на каждого безработного приходится четыре вакансии
В настоящее время в Казани в службе занятости населения официально зарегистрировано 3727 безработных, сообщает
В настоящее время в Казани в службе занятости населения официально зарегистрировано 3727 безработных, сообщает
Так, работодатели предлагают им 18 тысяч вакансий.
— Уровень безработицы в Казани составляет 0,62%. За последнюю неделю рабочих мест лишились 196 человек, — говорится в сообщении.
При этом, на предприятиях появилось 2560 новых вакансий. Таким образом, по данным Центра занятости, на каждого безработного казанца приходится четыре вакансии.