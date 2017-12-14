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15:44 (мск), источник: Publika.md

Для елки в Одессе срубили 400 сосен

В Одессе установили главную новогоднюю елку на Дерибасовской улице. Для этого понадобилось 400 молодых сосен. Ее высота — 15 метров. Работы по украшению ели продолжаются, сообщает пресс-служба горсовета.

Источник: Publika.md

Возле главной елки пройдут различные развлекательные мероприятия и рождественские ярмарки.

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Отмечается, что в этом году на Дерибасовской впервые установили инсталляцию — упряжку оленей с санями, созданную из дюралайта (прозрачный шнур с расположенными внутри светодиодами).

Также ведутся работы по украшению новогодними гирляндами здания одесской мэрии на Думской площади. В ближайшие дни здесь начнется монтаж главной городской елки и сказочного городка животных. В этом году здесь создан символ наступающего года — собаку, а также восьмиметровые цифры 2018 из светодиодных лент, передает korrespondent.

Все работы по украшению города к Новому году будут завершены до 19 декабря.

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