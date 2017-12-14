Для елки в Одессе срубили 400 сосен
В Одессе установили главную новогоднюю елку на Дерибасовской улице. Для этого понадобилось 400 молодых сосен. Ее высота — 15 метров. Работы по украшению ели продолжаются, сообщает
В Одессе установили главную новогоднюю елку на Дерибасовской улице. Для этого понадобилось 400 молодых сосен. Ее высота — 15 метров. Работы по украшению ели продолжаются, сообщает
Возле главной елки пройдут различные развлекательные мероприятия и рождественские ярмарки.
Отмечается, что в этом году на Дерибасовской впервые установили инсталляцию — упряжку оленей с санями, созданную из дюралайта (прозрачный шнур с расположенными внутри светодиодами).
Также ведутся работы по украшению новогодними гирляндами здания одесской мэрии на Думской площади. В ближайшие дни здесь начнется монтаж главной городской елки и сказочного городка животных. В этом году здесь создан символ наступающего года — собаку, а также восьмиметровые цифры 2018 из светодиодных лент, передает korrespondent.
Все работы по украшению города к Новому году будут завершены до 19 декабря.