Загрязнение воздуха может вызывать обвалы и оползни

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В Китае все плохо с загрязнением атмосферы: крупные города периодически накрывает такой смог, что люди вынуждены уезжать. Заболевания легких и дыхательных путей привели в 2015 году к смерти более миллиона человек. А недавно китайские геологи доказали, что загрязнения воздуха может быть причиной катастроф, связанных совсем не с воздушной стихией — с обвалами, опозням и селям.

Обычно обвалы и оползни происходят из-за того, что горные породы размываются дождями или сдвигаются с места сейсмическими толчками. Но в 2009 году в Китае камни посыпались не из-за этого: не было ни землетрясений, ни долгих дождей. Авторы статьи в Earth and Planetary Science Letters много лет искали ответ и нашли его в воздухе.

Оказалось, что над местностью, где произошла катастрофа, годами шли кислотные дожди (с pH=5 и ниже).

Причина этому — выбросы ТЭЦ, сжигающих уголь; вместе с угарным и углекислым газом сжигание каменного угля дает оксиды серы и азота, которые в атмосфере реагируют с водяным паром и дают сернистую и азотистые кислоты, которые выпадают на землю дождями.

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Кислая среда растворила составляяющие глины, делавшие ее прочной. Но это еще не все: в кислой воде, проникшей в породу по трещинам, в глубь горы попали кислород и питательные вещества, вызвавшие бурный рост почвенных микроорганизмов — в том числе тех, которые питаются, в буквальном смысле, камнями. Год за годом они точили глину, на слой которой опирались другие породы, и без того ослабленную кислой водой, и в результате случился оползень; были человеческие жертвы, убитые и раненые.

Гипотезу про кислотные дожди проверили, погрузив образец глины с места катастрофы в раствор с pH=3 (ниже, чем у кислотных дождей в той местности) — и действительно, органические кристаллы, делавшие глину прочной, растворились и она стала хуже держать нагрузку. А предположение о роли микроорганизмов подтвердил анализ ДНК, извлеченной из образцов грунта — в нем оказались сотни видов бактерий и грибов, в том числе те, что питаются органическими остатками в глине и потенциально способны дестабилизировать слой.

Коллеги авторов назвали исследование «очень оригинальным».

Оно не только дает ответ на загадку оползня 2009 года, но показывает связь между, казалось бы, параллельными процессами.