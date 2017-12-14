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16:43 (мск), источник: Популярная механика

Загрязнение воздуха может вызывать обвалы и оползни

Геологи связали оползень в Китае, унесший жизни 73 человек в 2009 году, и кислотные дожди, годами выпадавшие из-за загрязнения атмосферы продуктами сгорания угля на ТЭЦ.

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В Китае все плохо с загрязнением атмосферы: крупные города периодически накрывает такой смог, что люди вынуждены уезжать. Заболевания легких и дыхательных путей привели в 2015 году к смерти более миллиона человек. А недавно китайские геологи доказали, что загрязнения воздуха может быть причиной катастроф, связанных совсем не с воздушной стихией — с обвалами, опозням и селям.

Обычно обвалы и оползни происходят из-за того, что горные породы размываются дождями или сдвигаются с места сейсмическими толчками. Но в 2009 году в Китае камни посыпались не из-за этого: не было ни землетрясений, ни долгих дождей. Авторы статьи в Earth and Planetary Science Letters много лет искали ответ и нашли его в воздухе.

Оказалось, что над местностью, где произошла катастрофа, годами шли кислотные дожди (с pH=5 и ниже).

Причина этому — выбросы ТЭЦ, сжигающих уголь; вместе с угарным и углекислым газом сжигание каменного угля дает оксиды серы и азота, которые в атмосфере реагируют с водяным паром и дают сернистую и азотистые кислоты, которые выпадают на землю дождями.

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Кислая среда растворила составляяющие глины, делавшие ее прочной. Но это еще не все: в кислой воде, проникшей в породу по трещинам, в глубь горы попали кислород и питательные вещества, вызвавшие бурный рост почвенных микроорганизмов — в том числе тех, которые питаются, в буквальном смысле, камнями. Год за годом они точили глину, на слой которой опирались другие породы, и без того ослабленную кислой водой, и в результате случился оползень; были человеческие жертвы, убитые и раненые.

Гипотезу про кислотные дожди проверили, погрузив образец глины с места катастрофы в раствор с pH=3 (ниже, чем у кислотных дождей в той местности) — и действительно, органические кристаллы, делавшие глину прочной, растворились и она стала хуже держать нагрузку. А предположение о роли микроорганизмов подтвердил анализ ДНК, извлеченной из образцов грунта — в нем оказались сотни видов бактерий и грибов, в том числе те, что питаются органическими остатками в глине и потенциально способны дестабилизировать слой.

Коллеги авторов назвали исследование «очень оригинальным».

Оно не только дает ответ на загадку оползня 2009 года, но показывает связь между, казалось бы, параллельными процессами.

Сейчас авторы работы планируют найти больше доказательств своего предположения. Для этого они изучают микроорганизмы и кислотность дождевой воды в других местах, где в отсутствие дождей и землетрясений обрушивались горы.

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