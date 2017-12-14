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18:25 (мск), источник: Volga News

В Самарской области ожидается похолодание

В выходные в регионе температура воздуха местами опустится до -14 °C, сообщают в Приволжском УГМС.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 15 декабря, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит −4… −9 °C, местами до -14 °C. Днем облачно, без существенных осадков. Температура воздуха составит −4… −9 °C. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Местами гололедица.

В субботу, 16 декабря, местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы составит −8… −13 °C, днем −4… −9 °C. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Местами гололедица.
В воскресенье, 17 декабря, ожидаются аналогичные погодные условия.

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