МЧС прогнозирует увеличение числа ДТП в Нижегородской области в связи с туманом 14—15 декабря

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». Согласно информации, до конца дня 14 декабря, а также ночью и утром 15 декабря, местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в работе транспорта, дорожно-коммунальных служб. Из-за снижения видимости на дорогах увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных скоплениями легкового и большегрузного транспорта, увеличением количества крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъемами. Также существует вероятность авиапроисшествий, возможны ограничения в функционировании аэропорта.