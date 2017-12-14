МЧС прогнозирует увеличение числа ДТП в Нижегородской области в связи с туманом 14—15 декабря
МЧС прогнозирует увеличение числа ДТП в Нижегородской области в связи с туманом
МЧС прогнозирует увеличение числа ДТП в Нижегородской области в связи с туманом
Об этом сообщает
Как сообщает МЧС, в связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в работе транспорта,
Напомним, что МЧС предупреждает также о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с мокрым снегом и гололедицей 14 декабря.