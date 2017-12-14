Семейного врача можно менять раз в полгода после последней регистрации
Для сохранения здоровья важна помощь семейного врача. Выбрать его можно через шесть месяцев после последней регистрации. При переезде сменить врача можно сразу.
Для сохранения здоровья важна помощь семейного врача. Выбрать его можно через шесть месяцев после последней регистрации. При переезде сменить врача можно сразу.
Пациентам напоминают о праве самим выбирать семейного врача. В стране запустили информационную кампанию, которая проходит при поддержке минздрава. В министерстве и в Национальной компании медицинского страхования уверены — это повысит качество медицинских услуг.
«Надеемся, что информационная кампания о праве сменить семейного врача даст толчок развитию этой сферы. Возникнет конкуренция в хорошем смысле этого слова», — сказал директор НКМС Дмитрий Парфентьев.
«Мы выяснили, что очень много получателей первичной медицинской помощи не знают своих прав и обязанностей. В частности, что можно сменить врача и поликлинику», — сказала министр здравоохранения Стелла Григораш.
По данным минздрава, ежемесячно в стране регистрирую около пяти тысяч заявлений о смене семейных врачей. Половину — в столице.
Чтобы сменить врача, нужно заручиться согласием выбранного специалиста. Если он принимает в другой поликлинике, нужно подать заявление в Национальную кампанию медстрахования.