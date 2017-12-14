Семейного врача можно менять раз в полгода после последней регистрации

Пациентам напоминают о праве самим выбирать семейного врача. В стране запустили информационную кампанию, которая проходит при поддержке минздрава. В министерстве и в Национальной компании медицинского страхования уверены — это повысит качество медицинских услуг.



«Надеемся, что информационная кампания о праве сменить семейного врача даст толчок развитию этой сферы. Возникнет конкуренция в хорошем смысле этого слова», — сказал директор НКМС Дмитрий Парфентьев.



«Мы выяснили, что очень много получателей первичной медицинской помощи не знают своих прав и обязанностей. В частности, что можно сменить врача и поликлинику», — сказала министр здравоохранения Стелла Григораш.



По данным минздрава, ежемесячно в стране регистрирую около пяти тысяч заявлений о смене семейных врачей. Половину — в столице.



Чтобы сменить врача, нужно заручиться согласием выбранного специалиста. Если он принимает в другой поликлинике, нужно подать заявление в Национальную кампанию медстрахования.