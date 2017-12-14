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15:46 (мск), источник: Publika.md

Семейного врача можно менять раз в полгода после последней регистрации

Для сохранения здоровья важна помощь семейного врача. Выбрать его можно через шесть месяцев после последней регистрации. При переезде сменить врача можно сразу.

Источник: Publika.md
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Пациентам напоминают о праве самим выбирать семейного врача. В стране запустили информационную кампанию, которая проходит при поддержке минздрава. В министерстве и в Национальной компании медицинского страхования уверены — это повысит качество медицинских услуг.

«Надеемся, что информационная кампания о праве сменить семейного врача даст толчок развитию этой сферы. Возникнет конкуренция в хорошем смысле этого слова», — сказал директор НКМС Дмитрий Парфентьев.

«Мы выяснили, что очень много получателей первичной медицинской помощи не знают своих прав и обязанностей. В частности, что можно сменить врача и поликлинику», — сказала министр здравоохранения Стелла Григораш.

По данным минздрава, ежемесячно в стране регистрирую около пяти тысяч заявлений о смене семейных врачей. Половину — в столице.

Чтобы сменить врача, нужно заручиться согласием выбранного специалиста. Если он принимает в другой поликлинике, нужно подать заявление в Национальную кампанию медстрахования.

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