«Многим из нас уже надо к психиатру». Москвичи мучаются от неприятного запаха

Источник: РИА "Новости"

И снова никто не знает причин сильного запаха сероводорода в Москве. На него жалуются жители востока. А на юго-западе сразу в нескольких районах сильный запах бытового газа, который вызывает головную боль. И тоже источник неизвестен.

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Запах сероводорода настолько тяжелый, что отменили занятия в некоторых школах, а детей из детских садов родителям рекомендуют забрать пораньше. Из-за постоянной вони соседи уже на грани нервного срыва, рассказала Business FM жительница Кожухово Мария Слуцкер.

— Я — врач. Вот боюсь выйти из дома — понимаю, что надо уходить куда-то, и не могу выйти. Я почувствовала, проснулась от этой вони, а народ пишет некоторый, что уже в полпятого она была. Не знаю, как будет весной-летом в жару, потому что зимой еще можно закрыть окна и жить в вакууме. Мы уже перед тем, как проветрить, выходим понюхать, что там на улице.

— А это именно запах сероводорода?

— Понимаете, он каждый раз разный. В основном, сероводород. Но поскольку у нас еще здесь мусоросжигательный завод, и гарь бывает, и запах химии. Сегодня жуткий запах сероводорода. Такое впечатление, что выбросы какие-то. Это либо нефтеперерабатывающий завод в Капотне, либо, вы знаете, у меня уже мысли просто какие-то дикие.

Многим из нас уже надо к психиатру, потому что нюхать это ежедневно — это депрессняк. Выводить детей — не выводить, самим выходить — не выходить. Ситуация чрезвычайная. Мария Слуцкер Жительница Кожухово

Сильный запах, но уже бытового газа, сегодня с утра в районах «Академический» и «Гагаринский», говорит житель Москвы Алексей Тарасов:

— Яркий такой запах почувствовал, уже выйдя из дома, где-то часов около восьми. И поскольку наши дома газифицированы, первая мысль возникла: что-то не так с газом. Спросил у соседей в Facebook, чувствуют ли они такой запах у себя. Люди подтвердили, что, по всему району запах. Проблемы не газовой службы, а именно с воздухом.

— А запах газа или серный?

— Какой-то газовый, то есть не прямо как сероводород, который имеет неприятный туалетный запах. Больше похож на примесь бытового газа.

— И до сих пор ощущается?

— Да, сейчас вот усилилось. Но был ветерочек, чуть-чуть развеялось часам к девяти. В Гагаринском районе, я на машине ездил с ребенком, и там тоже также пахло. Там чуть-чуть развеялось, но вот сейчас даже на улице нахожусь, пахнет достаточно сильно. Проветрить нельзя не помещение, запах никуда не девается, что с ним делать, непонятно. Голова уже у людей болит.

— Вы не первый раз его почувствовали, он появлялся до этого?

— В округе — нет, не было. Но вот в соседних районах люди говорили, что пахнет. В Раменках запахи, на востоке города, на севере у родственников, но власти города не говорят нам, что делать, как себя вести.

Жалобы от жителей Москвы на сильный неприятный запах поступают в МЧС, но превышений предельно-допустимых норм нет.

Запах есть, но опасности для здоровья людей нет, рассказал Business FM дежурный офицер МЧС России по Москве Николай Смирнов:

— Передвижная лаборатория главного управления МЧС России по городу Москве продолжает работу по мониторингу состояния атмосферного воздуха столицы. По результатам исследований ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Оперативные группы в административных округах также продолжают работу и мониторят состояние атмосферного воздуха.

По прогнозам Росгидромета метеорологические условия в дневное время будут способствовать рассеиванию загрязнения вредных веществ в воздушном бассейне. Если вы почувствовали неприятный запах, обращайтесь по единому телефону доверия. Николай Смирнов Дежурный офицер МЧС России по Москве

— Превышений нет, но все-таки есть эти вещества вредные?

— Заявки поступают, не без этого. Только вот предельно допустимая концентрация не превышена. Они не оказывают вреда на здоровье. Ну, запах.

— А откуда они идут? Что это за вредные вещества, есть информация?

— Не смогу, к сожалению, вам сказать. Запах, действительно, заявки поступают к нам, но превышений пока не зафиксировано.

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— Источник тоже непонятен?

— Нет.

Предельно допустимые нормы загрязнения воздуха были повышены за последние несколько лет в сто раз. Возможно, теперь сильный запах — это норма, раз причины до сих пор не выяснены, говорит директор по программам «Гринпис России», кандидат технических наук, председатель экспертной комиссии общественной экологической экспертизы Иван Блоков: «Мосэкомониторинг продолжает вывешивать данные о загрязнении города. Последняя справка говорит, что в городе сегодня все в порядке, загрязнение атмосферы низкое. За последние годы в принципе предельно допустимые концентрации веществ были подняты более чем в сто раз. Я не исключаю, что из-за этого даже если в воздухе будет серьезно пахнуть, то это все равно не будет отмечаться контрольными органами как превышение. Причины могут быть абсолютно любые. Это вопросы, связанные с канализацией, с газовой системой, с нефтеперерабатывающим заводом, с тем, что кто-то случайно разгерметизировал баллон с газом, это должна выяснить комиссия».

И я потрясен, что комиссия, работающая уже несколько дней, никак не может прийти к заключению, кто же виноват. Учитывая, что за последние три года было более десяти случаев, когда обнаружился запах на очень большой территории в городе, и ни разу мы не нашли виновника этого запаха. До 2014 года таких запахов на больших территориях города Москвы не наблюдалось, как и в большинстве городов, где нет промышленных предприятий. Это сейчас отличительной стало чертой столицы. Иван Блоков Директор по программам «Гринпис России»