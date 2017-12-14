«Многим из нас уже надо к психиатру». Москвичи мучаются от неприятного запаха
В столице снова пахнет: на востоке — сероводородом, на
В столице снова пахнет: на востоке — сероводородом, на
И снова никто не знает причин сильного запаха сероводорода в Москве. На него жалуются жители востока. А на
Запах сероводорода настолько тяжелый, что отменили занятия в некоторых школах, а детей из детских садов родителям рекомендуют забрать пораньше.
— Я — врач. Вот боюсь выйти из дома — понимаю, что надо уходить
— А это именно запах сероводорода?
— Понимаете, он каждый раз разный. В основном, сероводород. Но поскольку у нас еще здесь мусоросжигательный завод, и гарь бывает, и запах химии. Сегодня жуткий запах сероводорода. Такое впечатление, что выбросы
Многим из нас уже надо к психиатру, потому что нюхать это ежедневно — это депрессняк. Выводить детей — не выводить, самим выходить — не выходить. Ситуация чрезвычайная.
Сильный запах, но уже бытового газа, сегодня с утра в районах «Академический» и «Гагаринский», говорит житель Москвы Алексей Тарасов:
— Яркий такой запах почувствовал, уже выйдя из дома,
— А запах газа или серный?
—
— И до сих пор ощущается?
— Да, сейчас вот усилилось. Но был ветерочек,
— Вы не первый раз его почувствовали, он появлялся до этого?
— В округе — нет, не было. Но вот в соседних районах люди говорили, что пахнет. В Раменках запахи, на востоке города, на севере у родственников, но власти города не говорят нам, что делать, как себя вести.
Запах есть, но опасности для здоровья людей нет, рассказал Business FM дежурный офицер МЧС России по Москве Николай Смирнов:
— Передвижная лаборатория главного управления МЧС России по городу Москве продолжает работу по мониторингу состояния атмосферного воздуха столицы. По результатам исследований ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Оперативные группы в административных округах также продолжают работу и мониторят состояние атмосферного воздуха.
По прогнозам Росгидромета метеорологические условия в дневное время будут способствовать рассеиванию загрязнения вредных веществ в воздушном бассейне. Если вы почувствовали неприятный запах, обращайтесь по единому телефону доверия.
— Превышений нет, но
— Заявки поступают, не без этого. Только вот предельно допустимая концентрация не превышена. Они не оказывают вреда на здоровье. Ну, запах.
— А откуда они идут? Что это за вредные вещества, есть информация?
— Не смогу, к сожалению, вам сказать. Запах, действительно, заявки поступают к нам, но превышений пока не зафиксировано.
— Источник тоже непонятен?
— Нет.
Предельно допустимые нормы загрязнения воздуха были повышены за последние несколько лет в сто раз. Возможно, теперь сильный запах — это норма, раз причины до сих пор не выяснены, говорит директор по программам «Гринпис России», кандидат технических наук, председатель экспертной комиссии общественной экологической экспертизы Иван Блоков: «Мосэкомониторинг продолжает вывешивать данные о загрязнении города. Последняя справка говорит, что в городе сегодня все в порядке, загрязнение атмосферы низкое. За последние годы в принципе предельно допустимые концентрации веществ были подняты более чем в сто раз. Я не исключаю, что
И я потрясен, что комиссия, работающая уже несколько дней, никак не может прийти к заключению, кто же виноват. Учитывая, что за последние три года было более десяти случаев, когда обнаружился запах на очень большой территории в городе, и ни разу мы не нашли виновника этого запаха. До 2014 года таких запахов на больших территориях города Москвы не наблюдалось, как и в большинстве городов, где нет промышленных предприятий. Это сейчас отличительной стало чертой столицы.
В департаменте Природопользования столицы Business FM не под запись заявили, что у них тоже нет данных о превышении в Москве
Business FM продолжает выяснять подробности.