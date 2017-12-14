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16:16 (мск), источник: Om1.ru

К выходным в Омской области ударят 30-градусные морозы

На потепление в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 44% 751 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Омской области ожидается дальнейшее похолодание. Сегодня ночью при прояснении температура может пробить отметку в -30 градусов. В целом ожидается от -20 до -25 градусов. Завтра днем, 15 декабря, будут держаться морозы от -14 до -19. Местами возможен слабый снег, туман, в большинстве районов изморозь.

На выходных погода существенно не изменится. В субботу, 16 декабря, ночью снова похолодает до -25 градусов, при прояснении до -30. Днем от -14 до -19 градусов. Также пройдет слабый снег и появится изморозь. Такая же картина ожидается в воскресенье, 17 декабря.

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