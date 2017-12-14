Реверсивное движение на Большеохтинском мосту запустят 15 декабря
Направление транспорта будет зависеть от интенсивности транспортных потоков по переправе.
Направление транспорта будет зависеть от интенсивности транспортных потоков по переправе.
На Большеохтинском мосту в Петербурге вводится реверсивное движение, сообщает
Реверсивное движение будет действовать на центральной полосе переправы. Направление будет зависеть от интенсивности транспортных потоков.
С 06.00 до 15.00 с понедельника по четверг, до 14.00 по пятницам и до 16.00 по выходным дням движение разрешат от Красногвардейской площади в сторону Тульской улицы. С этого времени и до полуночи автомобили будут ехать по реверсивной полосе в обратном направлении, а с полуночи до 06.00 центральная полоса будет закрыта для проезда.