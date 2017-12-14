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17:43 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Реверсивное движение на Большеохтинском мосту запустят 15 декабря

Направление транспорта будет зависеть от интенсивности транспортных потоков по переправе.

На Большеохтинском мосту в Петербурге вводится реверсивное движение, сообщает пресс-служба КРТИ. Новая транспортная схема вступит в силу 15 декабря.

Реверсивное движение будет действовать на центральной полосе переправы. Направление будет зависеть от интенсивности транспортных потоков.

С 06.00 до 15.00 с понедельника по четверг, до 14.00 по пятницам и до 16.00 по выходным дням движение разрешат от Красногвардейской площади в сторону Тульской улицы. С этого времени и до полуночи автомобили будут ехать по реверсивной полосе в обратном направлении, а с полуночи до 06.00 центральная полоса будет закрыта для проезда.

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