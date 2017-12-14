Реверсивное движение на Большеохтинском мосту запустят 15 декабря

С 06.00 до 15.00 с понедельника по четверг, до 14.00 по пятницам и до 16.00 по выходным дням движение разрешат от Красногвардейской площади в сторону Тульской улицы. С этого времени и до полуночи автомобили будут ехать по реверсивной полосе в обратном направлении, а с полуночи до 06.00 центральная полоса будет закрыта для проезда.