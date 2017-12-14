Когда сдадут вторую взлетно-посадочную полосу в Кишиневском аэропорту
Когда сдадут вторую
Когда сдадут вторую
КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Представители компании Avia Invest сообщили в четверг журналистам о том, что открытие второй
Накануне сдачи в эксплуатацию вторая полоса Кишиневского аэропорта будет протестирована — самолёт совершит с нее взлёт, а затем произведет посадку. Собранные в ходе проверки технические данные будут направлены авиаперевозчикам и пилотам.
В Avia Invest считают, что появление второй
Располагая в отличие от других аэропортов региона двумя полосами, Кишиневский аэропорт сможет обслуживать больше рейсов, что приведет к открытию новых рейсов, увеличению пассажиропотока и, соответственно, увеличению доходов. Вторая
Строительство второй полосы Международного Аэропорта Кишинева является одним из ключевых решений концессионера. Завершением этих работ летом будущего года будут перевыполнены обязательства, предусмотренные концессионным контрактом.
Компания Avia Invest является администратором главных воздушных ворот Молдовы.