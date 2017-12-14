Когда сдадут вторую взлетно-посадочную полосу в Кишиневском аэропорту

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Представители компании Avia Invest сообщили в четверг журналистам о том, что открытие второй взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинева состоится 19 июля 2018 года.

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Накануне сдачи в эксплуатацию вторая полоса Кишиневского аэропорта будет протестирована — самолёт совершит с нее взлёт, а затем произведет посадку. Собранные в ходе проверки технические данные будут направлены авиаперевозчикам и пилотам.

В Avia Invest считают, что появление второй взлетно-посадочной полосы создаст для Кишиневского аэропорта целый ряд конкурентных преимуществ. Аэропорт получит возможность перейти на круглосуточный режим работы и не будет закрываться на ночь, что создаст дополнительные удобства как для пассажиров, так и для авиаперевозчиков.

Располагая в отличие от других аэропортов региона двумя полосами, Кишиневский аэропорт сможет обслуживать больше рейсов, что приведет к открытию новых рейсов, увеличению пассажиропотока и, соответственно, увеличению доходов. Вторая взлетно-посадочная полоса Кишиневского аэропорта — серьезный аргумент в конкурентной борьбе между аэропортами региона, уверены в руководстве Avia Invest.

Строительство второй полосы Международного Аэропорта Кишинева является одним из ключевых решений концессионера. Завершением этих работ летом будущего года будут перевыполнены обязательства, предусмотренные концессионным контрактом.