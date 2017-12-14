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16:47 (мск), источник: Sputnik.md

Когда сдадут вторую взлетно-посадочную полосу в Кишиневском аэропорту

Когда сдадут вторую взлетно-посадочную полосу в Кишиневском аэропорту, рассказали в компании Avia Invest.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Представители компании Avia Invest сообщили в четверг журналистам о том, что открытие второй взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Кишинева состоится 19 июля 2018 года.

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Накануне сдачи в эксплуатацию вторая полоса Кишиневского аэропорта будет протестирована — самолёт совершит с нее взлёт, а затем произведет посадку. Собранные в ходе проверки технические данные будут направлены авиаперевозчикам и пилотам.

В Avia Invest считают, что появление второй взлетно-посадочной полосы создаст для Кишиневского аэропорта целый ряд конкурентных преимуществ. Аэропорт получит возможность перейти на круглосуточный режим работы и не будет закрываться на ночь, что создаст дополнительные удобства как для пассажиров, так и для авиаперевозчиков.

Располагая в отличие от других аэропортов региона двумя полосами, Кишиневский аэропорт сможет обслуживать больше рейсов, что приведет к открытию новых рейсов, увеличению пассажиропотока и, соответственно, увеличению доходов. Вторая взлетно-посадочная полоса Кишиневского аэропорта — серьезный аргумент в конкурентной борьбе между аэропортами региона, уверены в руководстве Avia Invest.

Строительство второй полосы Международного Аэропорта Кишинева является одним из ключевых решений концессионера. Завершением этих работ летом будущего года будут перевыполнены обязательства, предусмотренные концессионным контрактом.

Компания Avia Invest является администратором главных воздушных ворот Молдовы.

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