Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Навальный похвалил Собчак за вопрос Путину
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Саакашвили: «Ну не может Путин меня никак забыть!»
Назван лучший по качеству жизни город России
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
8Суперлуние-2017
17:03 (мск), источник: Publika.md

Названа главная составляющая мужской привлекательности

Психологи из Австралии и США узнали, какие характеристики мужского тела являются наиболее привлекательными для женщин, передает РИА Новости.

В эксперименте, который проводили ученые из Университета Гриффита и Университета штата Калифорния, приняли участие более 150 женщин. Им показали фотографии полуобнаженных мужчин и попросили оценить их привлекательность.

Как оказалось, то, насколько мужчина мускулист, в 70% случаев предопределяет уровень его привлекательности. Рост и вес лишь незначительно влиял на выбор представительниц прекрасного пола. Женщины отдавали предпочтение стройным мужчинам с широкими плечами.

Ученые объясняют полученные результаты тем, что еще в древние времена при выборе партнера женщина ориентировалась на его грозный внешний вид и физическую силу. Наличие этих качеств означало, что мужчина способен сражаться и сможет обеспечить женщину всем необходимым.

«Поэтому у современных женщин должен быть механизм выбора партнера, который чувствителен к родовым признакам боевых способностей мужчины», — отмечается в исследовании.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин прокомментировал неявку Сечина в суд над Улюкаевым
Путин пообещал увеличить расходы на здравоохранение
Трамп, Сирия и Украина: основные темы пресс-конференции Путина
Госдума отказалась отменить новогодние каникулы
Путин ответил Собчак на вопрос про Навального
300 российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга
Роскомнадзор запретил ссылаться на «Открытую Россию»
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь