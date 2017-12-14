Названа главная составляющая мужской привлекательности

В эксперименте, который проводили ученые из Университета Гриффита и Университета штата Калифорния, приняли участие более 150 женщин. Им показали фотографии полуобнаженных мужчин и попросили оценить их привлекательность.

Как оказалось, то, насколько мужчина мускулист, в 70% случаев предопределяет уровень его привлекательности. Рост и вес лишь незначительно влиял на выбор представительниц прекрасного пола. Женщины отдавали предпочтение стройным мужчинам с широкими плечами.

Ученые объясняют полученные результаты тем, что еще в древние времена при выборе партнера женщина ориентировалась на его грозный внешний вид и физическую силу. Наличие этих качеств означало, что мужчина способен сражаться и сможет обеспечить женщину всем необходимым.