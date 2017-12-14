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16:23 (мск)

Посадка и эвакуация. Как космонавты возвращались на Землю

Российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ЕSА Паоло Несполи вернулись на Землю, проведя 139 суток в космосе.

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В ночь с 13 на 14 декабря 2017 года транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-05», отстыковался от Международной космической станции (МКС). Спускаемый аппарат совершил посадку в казахстанской степи в 11.38 14 декабря по московскому времени.

Все операции по спуску с орбиты и приземлению прошли штатно, члены экипажа чувствуют себя хорошо. «Союз МС-05» с космодрома Байконур и находился в составе МКС с 29 июля 2017 года. Это 132-й пилотируемый полет корабля «Союз», первый полет которого состоялся в 1967 году.

За время пребывания на МКС экипаж успешно выполнил программу научно-прикладных исследованийи экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-52 и МКС-53. Космонавты поддерживали работоспособность МКС и проводили монтаж оборудования, доставленного грузовыми кораблями.

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