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18:28 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре официально начали работать елочные базары

На разрешенных пунктах продажи деревья находятся за ограждением и под вывеской «Елочный базар».

Источник: Агентство «Москва»

14 декабря в Самаре официально начали свою работу елочные базары: сосна за 200 рублей, ель за 500. В городе появится 211 точек по продаже зеленых красавиц, сообщает 63.ru.

На разрешенных пунктах продажи деревья находятся за ограждением и под вывеской «Елочный базар». Продавец по первому требованию обязан предоставить покупателю все необходимые документы: договор, свидетельства ИНН и ОРГН.

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