В Самаре официально начали работать елочные базары

14 декабря в Самаре официально начали свою работу елочные базары: сосна за 200 рублей, ель за 500. В городе появится 211 точек по продаже зеленых красавиц, сообщает 63.ru.

На разрешенных пунктах продажи деревья находятся за ограждением и под вывеской «Елочный базар». Продавец по первому требованию обязан предоставить покупателю все необходимые документы: договор, свидетельства ИНН и ОРГН.