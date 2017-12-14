В Татарстане на новогодние праздники введут особый противопожарный режим

Источник: ИА Татар-информ

На все время новогодних праздников МЧС усилит меры по обеспечению пожарной безопасности, а с 25 декабря личный состав ведомства будет переведен на усиленный вариант несения службы, сообщил спикер.

«Декабрь и январь являются месяцами, на которое приходится наибольшее количество пожаров, к сожалению, с большим числом погибших. Это в первую очередь связано с понижением температуры и поведением граждан. Из-за употребления алкогольных напитков люди часто теряют бдительность и пренебрегают правилами обращения с огнем», — констатировал Трущин.

Сейчас в местах проведения новогодних праздников сотрудники МЧС проводят проверки соблюдения правил пожарной безопасности и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, отрабатывают планы тушения пожаров. Всего на учет взято 1655 новогодних объектов с массовым пребыванием детей.