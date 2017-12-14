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17:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане на новогодние праздники введут особый противопожарный режим

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). С 20 декабря 2017 года по 10 января 2018-го в Татарстане планируется ввести особый противопожарный режим. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ, начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы полковник внутренней службы Максим Трущин.

Источник: ИА Татар-информ

На все время новогодних праздников МЧС усилит меры по обеспечению пожарной безопасности, а с 25 декабря личный состав ведомства будет переведен на усиленный вариант несения службы, сообщил спикер.

«Декабрь и январь являются месяцами, на которое приходится наибольшее количество пожаров, к сожалению, с большим числом погибших. Это в первую очередь связано с понижением температуры и поведением граждан. Из-за употребления алкогольных напитков люди часто теряют бдительность и пренебрегают правилами обращения с огнем», — констатировал Трущин.

Сейчас в местах проведения новогодних праздников сотрудники МЧС проводят проверки соблюдения правил пожарной безопасности и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, отрабатывают планы тушения пожаров. Всего на учет взято 1655 новогодних объектов с массовым пребыванием детей.

Силами МЧС с 30 декабря по 8 января будут проводиться ночные проверки. «Мы планируем проведение традиционных ночных проверок на объектах социальной сферы с ночным пребыванием людей. Это и больницы, и детские дома, и дома престарелых. Наши сотрудники будут проверять обслуживающий персонал, соблюдение безопасности, выездные пути», — добавил начальник отдела госпожнадзора.

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