В Татарстане на новогодние праздники введут особый противопожарный режим
(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). С 20 декабря 2017 года по 10 января 2018-го в Татарстане планируется ввести особый противопожарный режим. Об этом на
(Казань, 14 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). С 20 декабря 2017 года по 10 января 2018-го в Татарстане планируется ввести особый противопожарный режим. Об этом на
На все время новогодних праздников МЧС усилит меры по обеспечению пожарной безопасности, а с 25 декабря личный состав ведомства будет переведен на усиленный вариант несения службы, сообщил спикер.
«Декабрь и январь являются месяцами, на которое приходится наибольшее количество пожаров, к сожалению, с большим числом погибших. Это в первую очередь связано с понижением температуры и поведением граждан.
Сейчас в местах проведения новогодних праздников сотрудники МЧС проводят проверки соблюдения правил пожарной безопасности и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, отрабатывают планы тушения пожаров. Всего на учет взято 1655 новогодних объектов с массовым пребыванием детей.
Силами МЧС с 30 декабря по 8 января будут проводиться ночные проверки. «Мы планируем проведение традиционных ночных проверок на объектах социальной сферы с ночным пребыванием людей. Это и больницы, и детские дома, и дома престарелых. Наши сотрудники будут проверять обслуживающий персонал, соблюдение безопасности, выездные пути», — добавил начальник отдела госпожнадзора.