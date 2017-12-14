Мирзиёев: впервые выхожу с пресс-конференции с орденом

Источник: Sputnik

Указ о награждении Мирзиёева орденом «Данакер» подписал ещё экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Вручил награду уже Сооронбай Жээнбеков во время официального визита в Узбекистан. Орден «Данакер» был учрежден в 1999 году.

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Эту награду получали лидеры и крупные государственные и общественные деятели разных стран. Например, в 2014 году орденом был награжден бывший президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль. Высокую награду получали также Сергей Шойгу в статусе главы МЧС РФ, президент Российского союза товаропроизводителей Николай Рыжков, экс-мэр Москвы Юрий Лужков и другие.