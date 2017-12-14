Мирзиёев: впервые выхожу с пресс-конференции с орденом
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вручил главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву орден «Данакер».
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вручил главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву орден «Данакер».
Указ о награждении Мирзиёева орденом «Данакер» подписал ещё
Эту награду получали лидеры и крупные государственные и общественные деятели разных стран. Например, в 2014 году орденом был награжден бывший президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль. Высокую награду получали также Сергей Шойгу в статусе главы МЧС РФ, президент Российского союза товаропроизводителей Николай Рыжков,
Орден вручается за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за особо плодотворную работу по сохранению межнационального согласия, заслуги в развитии науки, сближении и взаимообогащении национальных культур.