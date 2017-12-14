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17:12 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Ворошиловском районе Волгограда отключат холодную воду на сутки

Часть жителей Ворошиловского района Волгограда останется без воды с 01:00 15 декабря до 01:00 16 декабря.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», ограничение подачи воды будет связано с установкой приборов ее учета на сетях в районе пересечения улиц Карпинского и Грейдерной и по улице Азизбекова. Так, без воды останутся жители улиц Боровского, Грейдерной, Диккенса, Заслонова, Карпинской, Мицкевича, Неждановой, Сафонова, Саши Филиппова и не только. Полный список улиц с номерами домов можно найти здесь.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать по телефону круглосуточного Контакт-центра 99−67−96.

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