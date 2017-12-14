Прямые рейсы из Воронежа в Кишинев запустят весной 2018 года
Перевозчиком станет авиакомпания Fly One.
Перевозчиком станет авиакомпания Fly One.
Воронежцы смогут летать в Кишинев напрямую с весны 2018 года, сообщила
Перелеты будут осуществлять утром в понедельник и вечером в пятницу. Пассажиры будут летать на бортах Airbus A319. Билеты на рейсы появятся в продаже после урегулирования формальностей, связанных с обеспечением полетов.
Окончательный график рейсов утвердят совместно с
Кроме того, с 26 декабря 2017 года запустят прямые рейсы из Воронежа в Таиланд. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Pegas Fly.