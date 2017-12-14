Прямые рейсы из Воронежа в Кишинев запустят весной 2018 года

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы смогут летать в Кишинев напрямую с весны 2018 года, сообщила пресс-служба международного аэропорта «Воронеж» в четверг, 14 декабря. Рейсы будет выполнять авиакомпания Fly One.

Перелеты будут осуществлять утром в понедельник и вечером в пятницу. Пассажиры будут летать на бортах Airbus A319. Билеты на рейсы появятся в продаже после урегулирования формальностей, связанных с обеспечением полетов.