Малыш попытался спасти сестру от ее соперника по борцовскому поединку. Видео

Запись была сделана 10 декабря в одной из школ в городе Коламбия Сити в штате Индиана. Двухлетнему мальчику показалось, что его пятилетняя сестра Руби по-настоящему дерется со своим соперником по борцовскому поединку Райаном Прендергастом. Он выбежал на ковер и набросился на оппонента сестры, чтобы помочь ей. Ребенка тут же унесли родители, однако публика успела искренне поддержать малыша.
Отцу Райана удалось снять случившееся на видео, после чего его мать, Тори Прендергаст, выложила запись в своем «Фейсбуке». Ролик моментально стал вирусным.
«У меня только сыновья, но если бы у нас была дочь, надеюсь, братья стали бы защищать ее так же», — сказала Тори в интервью порталу Huffington Post.
К сожалению, помощь брата не помогла, так как Руби все-таки уступила в поединке своему оппоненту.