Малыш попытался спасти сестру от ее соперника по борцовскому поединку. Видео

Запись была сделана 10 декабря в одной из школ в городе Коламбия Сити в штате Индиана. Двухлетнему мальчику показалось, что его пятилетняя сестра Руби по-настоящему дерется со своим соперником по борцовскому поединку Райаном Прендергастом. Он выбежал на ковер и набросился на оппонента сестры, чтобы помочь ей. Ребенка тут же унесли родители, однако публика успела искренне поддержать малыша.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0bSE-rh7jFg?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отцу Райана удалось снять случившееся на видео, после чего его мать, Тори Прендергаст, выложила запись в своем «Фейсбуке». Ролик моментально стал вирусным.

«У меня только сыновья, но если бы у нас была дочь, надеюсь, братья стали бы защищать ее так же», — сказала Тори в интервью порталу Huffington Post.