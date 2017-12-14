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17:48 (мск), источник: Вести.Ru

Малыш попытался спасти сестру от ее соперника по борцовскому поединку. Видео

В Интернете появилось видео забавного случая, происшедшего в США. Там двухлетний малыш смело выбежал на борцовский ковер, чтобы защитить от соперника свою пятилетнюю сестру, которая в этот момент участвовала в спортивном поединке.

Запись была сделана 10 декабря в одной из школ в городе Коламбия Сити в штате Индиана. Двухлетнему мальчику показалось, что его пятилетняя сестра Руби по-настоящему дерется со своим соперником по борцовскому поединку Райаном Прендергастом. Он выбежал на ковер и набросился на оппонента сестры, чтобы помочь ей. Ребенка тут же унесли родители, однако публика успела искренне поддержать малыша.

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Отцу Райана удалось снять случившееся на видео, после чего его мать, Тори Прендергаст, выложила запись в своем «Фейсбуке». Ролик моментально стал вирусным.

«У меня только сыновья, но если бы у нас была дочь, надеюсь, братья стали бы защищать ее так же», — сказала Тори в интервью порталу Huffington Post.

К сожалению, помощь брата не помогла, так как Руби все-таки уступила в поединке своему оппоненту.

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