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18:01 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде наградили активистов регионального экологического движения

Состоялась церемония награждения самых активных защитников природы и победителей различных экологических конкурсов и проектов. Итоги Года экологии, объявленного главой государства, подвели в конференц-зале Общественной палаты Волгоградской области, где собрались представители региональных комитетов, учреждений образования и волонтеры.

Источник: РИАЦ

Как сообщили в комитете молодежной политики Волгоградской области, в 2017 году в экологических акциях и мероприятиях приняли участие более 27 тысяч школьников и студентов. Регион признан одним из пяти самых активных в проведении просветительских, культурных, природосберегающих и природоохранных мероприятий, по итогам Всероссийской акции «Вода России» Волгоградская область вошла в десятку лучших: мероприятия поддержали более семи с половиной тысяч молодых людей из 25 муниципальных образований. Победителем стал «Детско-юношеский центр» Среднеахтубинского района Волгоградской области. Впервые в этом году создан Региональный волонтерский экологический штаб, куда вошло 31 объединение активистов.

— К нам присоединилось большое количество ребят: в штабе трудились свыше тысячи человек. И это не те, кто участвовал только в одной акции. Молодежь регулярно выходит на уборки и сама говорит: «Там, где мы живем, мы должны не мусорить, а создавать уют». Поэтому среди лучших штабов мы так и не смогли выбрать один — выделили семь организаций. И они очень разные: начиная от детского сада и заканчивая специализированными учреждениями районов области. Активность граждан говорит о том, что и образовательные учреждения, и общественные организации — все понимают, что экология очень важна, что если вокруг будет чисто, то люди будут любить свой край, иными словами экология тесно связана с патриотическим воспитанием, — рассказала начальник отдела Центра молодежной политики Ирина Шинкаренко.

Представителям организаций, активно участвующих в экологическом движении вручили флаги регионального штаба. В их числе — молодежный центр «Импульс» Николаевского муниципального района.

— На базе нашего центра создан волонтерский отряд «Горячие сердца», объединяющий 245 активистов, которые принимают участие в мероприятиях районного и регионального масштаба, такие, как «Чистый город», экоуборки территорий, парковых зон, берега Волги. Волонтеры занимаются всем: помогают ветеранам, проводят акции патриотической направленности, — сообщила директор молодежного центра «Импульс» Николаевского муниципального района Елена Смирнова.

В 2017 году неравнодушные молодые люди приняли участие в ряде федеральных и региональных проектов: Всероссийской экологической акции «Вода России», областном «Экостайле». Вместе с активистами страны провели «День леса». В профильных сменах детских оздоровительных лагерей Волгоградской области прошли экоуборки, мероприятия в рамках проекта «Чистый город» и многое другое.

— Молодежная политики — уникальная система, которая объединяет различные сферы деятельности молодых людей. Президент России объявил 2017-й Годом экологии. Я надеюсь на то, что это направление волонтерства и дальше будет развиваться. Поддержка начинаниям есть: проводятся конкурсы, на которые можно подать заявки. Достойные идеи получают гранты, — приветствовал собравшихся сегодня активистов временно осуществляющий полномочия председателя комитета молодежной политики Волгоградской области Станислав Медведев.

Молодежь региона принимает участие в различных мероприятиях как экологической, так и социальной направленности.

— Я ездила в детский дом, помогала собирать деньги на содержание бездомных животных. Экологическая деятельность актуальна в любое время. Уборки территорий необходимы. Важно, чтобы люди хотели принимать в них участие, чтобы их не заставляли, а они сами бы делали от чистого сердца, — призвала волонтер центра «Старт» Алина Проваторова.

Начальник отдела облкомприроды Наталья Марьянкова поблагодарила активистов за вклад в дело защиты окружающей природы.

— Сегодня мы награждаем ребят, которые участвовали в конкурсах. Это юные защитники природы и даже эколята-дошколята: нас поддержали детские сады. Именно с такого возраста мы уже начинаем растить нашу молодежь, которая потом понимает, что это ее край и на его благо надо трудиться, — пояснила Ирина Шинкаренко.

В рамках проекта «Эколята-дошколята» в 2017 году прошли театрализованные представления, тематические викторины, уроки пластилиновой анимации и, конечно же, конкурсы. Призерами стали ДОУ № 220 Тракторозаводского района города Волгограда, педагоги из Котовского, Клетского районов. Победили представители детскада «Березка» города Суровикино.

В конкурсе «Эколята» были представлены четыре номинации. Лучшей «Поделкой из бытовых отходов» признана работа Стаса Сердюкова. В «Фото» на экологическую тему победили учащиеся МОУ СШ № 5 города Волгограда. Они же представили и самый креативный социальный плакат. В номинации «Фотокомикс» первое место присуждено команде волонтеров из МУ «Форум» Красноармейского района.

Столько же категорий включал и конкурс «Жизнь в стиле эко». Автором одного из лучших «Экопроектов» названа педагог детсада № 238 Тракторозаводского района города Волгограда Татьяна Мирошникова. Второе и первое места у ее коллег из Даниловской школы и СШ Новоаннинского района. В номинации «Методическая разработка» победа присуждена учителям Степновской СШ. За самое интересное тематическое «Занятие» награждены представители молодежного объединения «Паритет». В номинацию «Социальная реклама» организация «Достижения молодых» представила три видеоролика, которые было решено тиражировать в соцсетях.

— Мы хотим выйти на интернет-ресурсы, чтобы вся молодежь могла их видеть и понимать, что необходимо заботиться о состоянии окружающей среды, — пояснила организатор регионального конкурса Ирина Шинкаренко.

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