Избирательные участки Волгоградской области оборудуют для инвалидов

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В нем приняли участие представители Избирательной комиссии Волгоградской области, регионального отделения Пенсионного Фонда, областного комитета социальной защиты населения, общественных организаций. На встрече были подведены итоги проведения мероприятий во время единого дня голосования 10 сентября 2017 года и озвучены предварительные планы подготовки к выборам Президента.

— Для того, чтобы каждый житель региона, имеющий инвалидность, смог воспользоваться своим правом проголосовать, была проведена большая работа, — поведал секретарь облизбиркома Анатолий Ярылкин. — Было налажено взаимодействие с Пенсионным фондом, который предоставил сведения о количестве инвалидов, эти данные были переданы в участковые комиссии. Из 315 избирательных участков только пять были расположены на вторых этажах, то есть, 98% помещений для голосования были доступны для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Из общего числа пунктов 220 были оборудованы пандусами, а 50 — не нуждались в специальных приспособлениях. Кроме того, впервые в Волгоградской области была организована «горячая линия» с сурдопереводчиком. Любой инвалид мог позвонить через скайп и задать вопрос.

Все принятые меры действительно были актуальны. Ведь раньше прийти и оставить свой голос мог далеко не каждый человек с инвалидностью. Сейчас ситуация в корне поменялась.

— Приятно, что с каждым днем всё больше и больше обращается внимание на создание комфортных условий для людей с ограниченными возможностями, что предложения от общественников, которые непосредственно работают с инвалидами, слышат, — сказала председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ольга Дронова. — В сентябре мы наблюдали за работой каждого избирательного участка, и работа с инвалидами была адресной. На следующую избирательную кампанию есть пожелания — уточнить списки, потому что, к сожалению, количество инвалидов растет, чтобы никто не остался без внимания.

К выборам Президента, которые состоятся в марте 2018 года, подготовка уже началась. И особое внимание будет уделено избирателям, являющимися инвалидами. В Волгоградской области будет работать 1530 избирательных участков. По данным на ноябрь — 118 из них в данный момент неудобны для граждан с ограниченными возможностями. Сейчас ведется работа по их переносу на первый этаж.

— Наша задача — обеспечить, чтобы все избиратели, независимо от их состояния здоровья, физических возможностей, могли прийти и проголосовать, — подчеркнул председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин. — Сегодня мы обсудили план мероприятий, что нужно сделать. Это и перенос помещений для голосования на первые этажи, и оснащение их пандусами и иным оборудованием для доступа инвалидов, и обеспечение трафаретами для инвалидов по зрению, и привлечение волонтеров, и широкая информационная кампания в разных формах, чтобы каждый инвалид знал о возможности проголосовать как на пунктах, так и на дому. Конечно, большая проблема — это оборудование пандусами и механизмами, ее решение требует больших затрат. Сейчас по области примерно 70% избирательных участков уже имеют необходимое оборудование, но оставшиеся 30% это немаленькая цифра. Тем не менее, мы видим, что органы местного самоуправления и администрация области нацелены серьезно заниматься этим вопросом. Мы думаем, что к выборам эта проблема будет решена.

Еще один острый вопрос, который пообещали взять на контроль, — это информированность слабовидящих жителей Волгоградской области об их возможностях и правах как избирателей.

— Самая большая проблема инвалидов по зрению — это получение информации о кандидатах и адресах участков, где можно проголосовать, — рассказала председатель региональной организации «Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых» Наталья Гапиенко. — Хотелось бы, чтобы именно информирование этих людей было более широким и адресным.