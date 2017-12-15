Сбербанк объявил «войну дворцам» и продаст до 1 млн кв м недвижимости

«У нас количество уровней управления сокращается, и количество людей в управлении очень сильно сокращается, и нам такого количества офисов в регионах уже не нужно. Мы в прошлом году приняли программу под названием “Война дворцам” и мы идём по двум направлениям. Первое направление — это продажа, мы на следующий год должны продать 650 тысяч — 1 миллион (квадратных метров), наверное, продадим», — сказал Греф.

«Это достаточно серьёзное сокращение. Мы проанализировали всю свою сетку, у нас полная база недвижимости. Мы в прошлом году закончили огромную работу по полной инвентаризации объектов недвижимости, и у нас очень амбициозные планы по продаже. Правда, надо сказать, что структура использования недвижимости меняется. Мы сильно растём с недвижимостью в Москве… Если мы говорим о технологической компании (Сбербанка — ред.), то большое количество сотрудников у нас в главном офисе», — отметил он.

Сбербанк в 2017 году открыл в Москве два офиса нового формата — новый Agile home на Кутузовском проспекте площадью примерно 250 тысяч квадратных метров и здание в Оружейном переулке площадью порядка 70 тысяч квадратных метров, отметил Греф.