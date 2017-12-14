Воронежцам рассказали, как не отравиться на Новый год

Источник: РИА "Новости"

Если вы выбираете место для банкета, отдавайте предпочтение стационарным предприятиям общепита. При этом лучше пользоваться услугами кафе и ресторанов, в которых вы уже бывали. Кроме того, специалисты рекомендуют заказывать общие закуски, а не индивидуальные, так как последние могут потерять свой вид и аппетитность в ожидании гостей, ведь банкеты накрываются заранее. Профессиональные повара советуют брать блюда, продукты в которых по максимуму обработаны термически.

Готовясь к новогоднему застолью у себя дома, приобретайте продукты в проверенных местах, желательно в стационарных магазинах. Ни в коем случае не покупайте мясо, птицу, рыбу, овощи и фрукты с рук. Обращайте внимание на срок годности продукции и соблюдение температурного режима в торговых точках. Соблюдайте условия хранения продуктов и дома.

Не желательно брать в магазинах готовые блюда и покупать товар без ярлыков и этикеток. Санитарные врачи напоминают, что продукция может быть расфасована магазином. В этом случае вы можете попросить показать этикетку и ярлык завода-изготовителя.

Чтобы не отравиться алкоголем, не покупайте алкоголь с рук или в сомнительных местах. При выборе спиртного отдавайте предпочтение знакомым производителям, проверяйте наличие акциз. Это поможет защитить вас от покупки суррогатного алкоголя.

Готовьте еду, только вымыв руки и приведя в порядок кухонный инвентарь, оборудование и помещения. Готовую пищу храните отдельно от сырых продуктов. При их обработке пользуйтесь разными досками и ножами.

— Массовые отравления в январские праздники более чем в половине случаев происходит по одной причине — людям жалко выбрасывать оставшиеся с Нового года продукты и они упорно продолжают их хранить, постепенно потребляя в пищу. Следует помнить, что срок хранения салатов в холодильнике не вечен. В идеале — просто не наготавливайте на девять дней вперед, — сообщает пресс-служба воронежского управления Роспотребнадзора.

Специалисты также призывают горожан не голодать перед застольем, иначе впоследствии может произойти переедание. Людям с болезнями желудка и печени лучше воздержаться от шампанского и газированных напитков. Алкоголь со странным осадком или посторонним запахом не рекомендуют употреблять никому. При первых признаках алкогольного отравления необходимо срочно звонить в «скорую».