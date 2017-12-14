Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Названа самая пьющая страна Европы
Саакашвили: «Ну не может Путин меня никак забыть!»
Главное на конференции Путина: про повышение пенсионного возраста
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
20:26 (мск), источник: Informburo.kz

Мороз и солнце прогнозируют синоптики 15 декабря

Погода без осадков ожидается во всех регионах страны. Местами туман, усиление ветра. В ВКО и Павлодарскую область пришли 30-градусные морозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 41% 757 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 15 декабря по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью опустится до 25−27 градусов мороза, днём 12−14 мороза.

В Алматы без осадков. Температура ночью 9−11 градусов мороза, днём 2−4 мороза.

В Акмолинской области 15 декабря ясно, местами туман. Температура воздуха ночью опустится до 20−25 градусов мороза, днём 12−17 мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15−20 градусов мороза, днём 7−12 мороза.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура ночью 13−15 градусов мороза, днём 5−7 мороза.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков, ветер до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 4−9 градусов мороза, днём 2−7 мороза.

В Восточно-Казахстанской области ясно, туман. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 30 градусов мороза, днём 15−20 мороза.

В Жамбылской области переменная облачность, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 10−15 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Западно-Казахстанской области 15 декабря переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10−15 градусов мороза, днём 4−9 мороза.

На территории Карагандинской области без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 20−25 градусов мороза, днём 8−13 мороза.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 18−23 градусов мороза, днём 12−17 мороза.

В Кызылординской области ясно, без осадков, местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

На территории Мангистауской области без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 3−8 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 26−31 градусов мороза и днём 17−22 мороза.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман. Ночью температура воздуха составит 23−28 градусов мороза, днём 13−18 мороза.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 6−11 градусов мороза, днём от 2 мороза до 3 тепла.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Путин пообещал простить должников
ЦИК посчитал количество желающих баллотироваться в президенты
СМИ назвали имя «инвестора», давшего $2 млн на «взятку» Улюкаеву
Госдума отказалась отменить новогодние каникулы
Путин ответил Собчак на вопрос про Навального
300 российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга
Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз чая со Шри-Ланки
Спорт
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь