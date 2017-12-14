Мороз и солнце прогнозируют синоптики 15 декабря

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 15 декабря по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью опустится до 25−27 градусов мороза, днём 12−14 мороза.

В Алматы без осадков. Температура ночью 9−11 градусов мороза, днём 2−4 мороза.

В Акмолинской области 15 декабря ясно, местами туман. Температура воздуха ночью опустится до 20−25 градусов мороза, днём 12−17 мороза.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15−20 градусов мороза, днём 7−12 мороза.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура ночью 13−15 градусов мороза, днём 5−7 мороза.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков, ветер до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 4−9 градусов мороза, днём 2−7 мороза.

В Восточно-Казахстанской области ясно, туман. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 30 градусов мороза, днём 15−20 мороза.

В Жамбылской области переменная облачность, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 10−15 градусов мороза, днём 3−8 мороза.

В Западно-Казахстанской области 15 декабря переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10−15 градусов мороза, днём 4−9 мороза.

На территории Карагандинской области без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 20−25 градусов мороза, днём 8−13 мороза.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 18−23 градусов мороза, днём 12−17 мороза.

В Кызылординской области ясно, без осадков, местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов мороза, днём 5−10 мороза.

На территории Мангистауской области без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 3−8 градусов мороза, днём 0−5 мороза.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 26−31 градусов мороза и днём 17−22 мороза.

В Северо-Казахстанской области без осадков, местами туман. Ночью температура воздуха составит 23−28 градусов мороза, днём 13−18 мороза.