Мороз и солнце прогнозируют синоптики 15 декабря
Погода без осадков ожидается во всех регионах страны. Местами туман, усиление ветра. В ВКО и Павлодарскую область пришли 30-градусные морозы.
Погода без осадков ожидается во всех регионах страны. Местами туман, усиление ветра. В ВКО и Павлодарскую область пришли 30-градусные морозы.
Прогноз погоды на 15 декабря по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью опустится до 25−27 градусов мороза, днём 12−14 мороза.
В Алматы без осадков. Температура ночью 9−11 градусов мороза, днём 2−4 мороза.
В Акмолинской области 15 декабря ясно, местами туман. Температура воздуха ночью опустится до 20−25 градусов мороза, днём 12−17 мороза.
На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15−20 градусов мороза, днём 7−12 мороза.
В Алматинской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Температура ночью 13−15 градусов мороза, днём 5−7 мороза.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков, ветер до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 4−9 градусов мороза, днём 2−7 мороза.
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В Жамбылской области переменная облачность, местами туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 10−15 градусов мороза, днём 3−8 мороза.
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На территории Карагандинской области без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 20−25 градусов мороза, днём 8−13 мороза.
В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 18−23 градусов мороза, днём 12−17 мороза.
В Кызылординской области ясно, без осадков, местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 градусов мороза, днём 5−10 мороза.
На территории Мангистауской области без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 3−8 градусов мороза, днём 0−5 мороза.
В Павлодарской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 26−31 градусов мороза и днём 17−22 мороза.
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