Суд в Казани продлил арест экс-главы Татфондбанка Мусина

Источник: РИА Новости

Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта, сразу после допроса в следственном управлении СК РФ по Татарстану по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. В настоящее время он содержится в СИЗО-2 в Казани. Судом мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мусина продлевалась трижды, последний раз — до 16 декабря.

Заседание проходило без участия Мусина, в суд была предоставлена справка о том, что по состоянию здоровья он в заседании участвовать не может. Адвокат обвиняемого ходатайствовал об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного на более мягкую ввиду его неудовлетворительного состояния здоровья, в ходатайстве было отмечено, что за время содержания под стражей Мусин четырежды был госпитализирован из-за ухудшения здоровья.

Представитель следствия отметил, что активная фаза проведения следственных действий по делу завершена, в ближайшее время планируется предъявить Мусину обвинение в окончательной редакции. Однако, по словам следователя, обстоятельства, послужившие основанием для избрания в отношении обвиняемого данной меры пресечения, не изменились.