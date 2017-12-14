В Перми на главной елке зажги огни
Это право по традиции предоставили школьникам, проявившим себя в учебе и спорте.
Это право по традиции предоставили школьникам, проявившим себя в учебе и спорте.
В Перми зажглись огни на главной городской елке, установленной на эспланаде. Право нажать на кнопку выпало трем пермским школьникам, которых пермяки выбрали при помощи голосования в социальной сети.
Ими стали ученик лицея № 3, многократный победитель и призер соревнований по карате Ярослав Ожгибесов, ученица школы № 32, многократная победительница и призер чемпионатов мира, Европы, России по чирлидингу Екатерина Верзакова, а также ученик лицея № 9, многократный победитель и призер международных и всероссийских творческих конкурсов Дмитрий Селиванов. Зажечь огни на главной городской елке талантливым школьникам предложил глава Перми.
Церемония зажжения елочки прошла в Фестивальном доме. Кроме школьников в ней приняли участие Дед Мороз, Снегурочка и робот Promobot.