В Перми на главной елке зажги огни

В Перми зажглись огни на главной городской елке, установленной на эспланаде. Право нажать на кнопку выпало трем пермским школьникам, которых пермяки выбрали при помощи голосования в социальной сети.

Ими стали ученик лицея № 3, многократный победитель и призер соревнований по карате Ярослав Ожгибесов, ученица школы № 32, многократная победительница и призер чемпионатов мира, Европы, России по чирлидингу Екатерина Верзакова, а также ученик лицея № 9, многократный победитель и призер международных и всероссийских творческих конкурсов Дмитрий Селиванов. Зажечь огни на главной городской елке талантливым школьникам предложил глава Перми.