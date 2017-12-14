В Узбекистане новые водительские права получили свыше 10 тысяч человек
Новые права имеют специальные средства защиты, а также электронную метку, позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными.
Новые права имеют специальные средства защиты, а также электронную метку, позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане водительские права нового образца получили уже свыше 10 тысяч человек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
За прошедшие два с половиной месяца с момента начала выдачи новых прав 1977 узбекистанцев получили их после окончания автошколы, а 8404 — поменяли водительские удостоверения старого образца на новые, сообщили в Главном управлении внутренних дел Ташкента.
В настоящее время права выдаются только в нескольких отделениях столицы — Чиланзарском, Юнусабадском, Сергелийском, а также в
Новые права имеют специальные средства защиты, а также электронную метку (NFC), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными. В ней хранится персональный идентификационный номер физического лица, а для юридических лиц — идентификационный номер налогоплательщика. Они полностью соответствуют международным стандартам и годны к использованию в других странах.
Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена действующих национальных водительских удостоверений на новые образцы осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.