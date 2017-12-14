В Узбекистане новые водительские права получили свыше 10 тысяч человек

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане водительские права нового образца получили уже свыше 10 тысяч человек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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За прошедшие два с половиной месяца с момента начала выдачи новых прав 1977 узбекистанцев получили их после окончания автошколы, а 8404 — поменяли водительские удостоверения старого образца на новые, сообщили в Главном управлении внутренних дел Ташкента.

В настоящее время права выдаются только в нескольких отделениях столицы — Чиланзарском, Юнусабадском, Сергелийском, а также в регистрационно-экзаменационном отделе на массиве «Файзабад».

Новые права имеют специальные средства защиты, а также электронную метку (NFC), позволяющую осуществлять бесконтактный обмен данными. В ней хранится персональный идентификационный номер физического лица, а для юридических лиц — идентификационный номер налогоплательщика. Они полностью соответствуют международным стандартам и годны к использованию в других странах.