Пропавший в Барановичах Игорь Опанюк нашелся в Украине
Почти неделю милиция разыскивала пропавшего жителя Барановичей Игоря Опанюка 1966 года рождения.
Почти неделю милиция разыскивала пропавшего жителя Барановичей Игоря Опанюка 1966 года рождения.
7 декабря он ушел из дома и потерял связь с родственниками. Его сын, Алексей Опанюк, в интервью СМИ рассказал, что до этого отец не уезжал и не уходил без предупреждения. И вот стало известно, что мужчина жив и находится в Ужгороде.
Официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Давидович сообщила sb.by, что наши сотрудники уголовного розыска