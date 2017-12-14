Пропавший в Барановичах Игорь Опанюк нашелся в Украине

7 декабря он ушел из дома и потерял связь с родственниками. Его сын, Алексей Опанюк, в интервью СМИ рассказал, что до этого отец не уезжал и не уходил без предупреждения. И вот стало известно, что мужчина жив и находится в Ужгороде.