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19:35 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Пропавший в Барановичах Игорь Опанюк нашелся в Украине

Почти неделю милиция разыскивала пропавшего жителя Барановичей Игоря Опанюка 1966 года рождения.

7 декабря он ушел из дома и потерял связь с родственниками. Его сын, Алексей Опанюк, в интервью СМИ рассказал, что до этого отец не уезжал и не уходил без предупреждения. И вот стало известно, что мужчина жив и находится в Ужгороде.

Официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Давидович сообщила sb.by, что наши сотрудники уголовного розыска все-таки смогли дозвониться пропавшему. Оказалось, в Украину он уехал работать. Почему он не предупредил семью о своих планах и собирается ли возвращаться назад — пока неизвестно.

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