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20:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинский журналист пришёл к Владимиру Путину в атрибутике ХК «Трактор»

Хоккейный клуб отметил в этом году 70-летий юбилей.

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Челябинский журналист, одетый в свитер с атрибутикой хоккейного клуба «Трактор», не смог привлечь внимание президента России на большой пресс-конференции Владимира Путина, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Задать вопрос Владимиру Путину, который недавно заявил о выдвижении на новый президентский срок, 14 декабря пришли 1 640 журналистов. Чтобы выделиться из толпы и лично спросить главу государства о наболевшем, представители СМИ традиционно одевают необычные наряды и берут с собой яркие таблички. И заместитель главного редактора газеты «Южноуральская панорама» Марк Рискин решил выделиться из толпы.

Журналист из Челябинска на встрече с Путиным облачился в свитер с атрибутикой ХК «Трактор», на котором изображён символ команды — белый медведь. В руках он держал шарф от «чёрно-белых» с надписью «Челябинск». Таким образом Рискин решил прорекламировать клуб, отметивший в этом году 70-летий юбилей. Однако пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков не дал креативному челябинцу права задать вопрос Владимиру Владимировичу. Зато журналист, по его собственным словам, привлёк внимание коллег с федеральных каналов. Кстати, аналогичная ситуация произошла несколько лет назад, когда журналистка из Челябинска пришла на пресс-конференция Путина в шлеме танкиста.

Напомним, президент России приезжал Челябинск в ноябре этого года в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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