Челябинский журналист пришёл к Владимиру Путину в атрибутике ХК «Трактор»
Хоккейный клуб отметил в этом году 70-летий юбилей.
Хоккейный клуб отметил в этом году 70-летий юбилей.
Челябинский журналист, одетый в свитер с атрибутикой хоккейного клуба «Трактор», не смог привлечь внимание президента России на большой
Задать вопрос Владимиру Путину, который недавно заявил о выдвижении на новый президентский срок, 14 декабря пришли 1 640 журналистов. Чтобы выделиться из толпы и лично спросить главу государства о наболевшем, представители СМИ традиционно одевают необычные наряды и берут с собой яркие таблички. И заместитель главного редактора газеты «Южноуральская панорама» Марк Рискин решил выделиться из толпы.
Журналист из Челябинска на встрече с Путиным облачился в свитер с атрибутикой ХК «Трактор», на котором изображён символ команды — белый медведь. В руках он держал шарф от «чёрно-белых» с надписью «Челябинск». Таким образом Рискин решил прорекламировать клуб, отметивший в этом году 70-летий юбилей. Однако
Напомним, президент России приезжал Челябинск в ноябре этого года в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.