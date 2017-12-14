Челябинский журналист пришёл к Владимиру Путину в атрибутике ХК «Трактор»

Задать вопрос Владимиру Путину, который недавно заявил о выдвижении на новый президентский срок, 14 декабря пришли 1 640 журналистов. Чтобы выделиться из толпы и лично спросить главу государства о наболевшем, представители СМИ традиционно одевают необычные наряды и берут с собой яркие таблички. И заместитель главного редактора газеты «Южноуральская панорама» Марк Рискин решил выделиться из толпы.

Журналист из Челябинска на встрече с Путиным облачился в свитер с атрибутикой ХК «Трактор», на котором изображён символ команды — белый медведь. В руках он держал шарф от «чёрно-белых» с надписью «Челябинск». Таким образом Рискин решил прорекламировать клуб, отметивший в этом году 70-летий юбилей. Однако пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков не дал креативному челябинцу права задать вопрос Владимиру Владимировичу. Зато журналист, по его собственным словам, привлёк внимание коллег с федеральных каналов. Кстати, аналогичная ситуация произошла несколько лет назад, когда журналистка из Челябинска пришла на пресс-конференция Путина в шлеме танкиста.