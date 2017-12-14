Свердловчане победили в конкурсе «Семья года»

Источник: "Российская газета"

Семья Торшиных из поселка Буланаш стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Из Москвы кроме наград Торшины привезли хлебопечку. Теперь в их доме всегда пахнет свежим хлебом. Глядя на Александра, Ольгу и их сыновей: Романа восьми лет и трехлетнего Андрея, — понимаешь, что это запах счастья.

Ребята поженились в трудное для их шахтерского поселка время: шахты тогда закрывали, работы не было. Молодежь либо уезжала, либо отправлялась на северную вахту.

— Некоторые учиться шли, чтобы карьеру строить. Но мне этого не надо, для меня главное — семья, — говорит Александр.

С будущей женой он познакомился у друзей на свадьбе, где Ольга поймала букет невесты. Полюбили друг друга с первого взгляда.

Хотя Александра пугали суровым нравом старших братьев Ольги, тайком они встречаться не стали. Уже через неделю Оля привела нового знакомого на семейный ужин. Родители и братья избранника одобрили, а в следующие выходные и Александр представил свою девушку родным. Когда на очередной свадьбе Ольга поймала подвязку невесты, Александр подумал, уж не тренируется ли тайком его подруга, и сделал предложение.

Поначалу молодые жили с родителями, потом в скромной хрущевке, которую Александр перестроил из двушки в трехкомнатную.

— А мечтали жить в собственном доме. Поменяли квартиру и сейчас обустраиваемся на новом месте, — рассказывают Торшины.

Дом выбирали придирчиво, чтобы с газом, водой, всеми удобствами. Шилом проверили плотность древесины, простучали фундамент, полазили по крыше… Всего через два месяца после новоселья дом преобразился: глядит на улицу пластиковыми окнами, обшит сайдингом клюквенного цвета. Затем Александр придумал, начертил и построил кухонный гарнитур, где у хозяйки все под рукой.

— Это мое хобби — конструирование, вот такой я Самоделкин, — признался нам Саша.

Свободные вечера и выходные старший Торшин проводит со строительным инструментом. Обращаться с ним умеет с малолетства. И сыновья от Александра не отстают: сложное слово «шуруповерт» умеет произносить даже младший, а уж малярной кистью он владеет и вовсе виртуозно.

— Чем помочь? — спрашивают мальчишки.

— Правда, мы не любим дома засиживаться, — добавляет Ольга. — Летом ездили по Уралу до самого Североуральска, потом по Тюмени покатались, на челябинские озера выбирались… Я не согласна с теми, кто маленьких детей в поездки не берет. Наши с года путешествуют: куда мы, туда и они.

Если родители не на работе, семья не разлучается. Даже одеваются Торшины одинаково — в синее разных оттенков, под семейный цвет глаз. («Ой, а мы даже не замечали!») Шерсть еще одного члена семьи — важного кота Баси — тоже отдает синевой. Имя Бася получил за выдающиеся вокальные данные — мяукает практически шаляпинским басом.

Жалуются Торшины только на одно — на нехватку времени:

— Нам бы часов в сутках побольше! Чтоб в лесу погулять, горку построить. Что за зима без горки! Подумываем о пристройке к дому. И обязательно еще раз поучаствуем в конкурсе «Семья года», но попробуем другую номинацию, может, когда-нибудь победим как лучшая многодетная семья!

Работа сама выбрала

Ольга — менеджер, Александр — воспитатель в Центре социальной помощи детям. Занимается с сиротами и ребятишками, чьи родители уезжают на «вахту».