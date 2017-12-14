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20:54 (мск), источник: Sputnik

Быть или не быть: узбекистанцы ждут первой пресс-конференции Мирзиёева

В социальных сетях и медийной сфере обсуждается возможность проведения встречи главы государства с журналистами, однако о подобном формате пока нет официальных сообщений, а появлявшиеся данные о проведении пресс-конференции на площадке Международного пресс-клуба не получили подтверждения.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане на фоне прошедшей в четверг пресс-конференции российского лидера Владимира Путина все чаще появляется информация о возможной организации первого подобного мероприятия для Шавката Мирзиёева, сообщает корреспондент Sputnik.

Пользователи узбекистанских групп в социальных сетях стали не только активно обсуждать данное событие, но и предполагать, где бы оно могло пройти. Некоторые вспомнили высказывание президента, о том, что он придет на заседание Международного пресс-клуба и выступит перед журналистами, когда придет время. Однако сам пресс-клуб поспешил откреститься от этого события.

«Уважаемые журналисты! В Международном пресс-Клубе 20—21 декабря не проводится онлайн-диалог с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Информацию о времени и месте проведения этого мероприятия сообщит пресс-служба президента», — отметили в пресс-клубе.

Еще один интересный факт — в четверг, 14 декабря, исполнился ровно год с инаугурации Шавката Мирзиёева. Может быть слухи о проведении пресс-конференции с главой государства связаны именно с этим.

Так или иначе подобный ажиотаж в медийной сфере и в социальных сетях говорит о востребованности подобного формата общения президента со своим народом и о существующем запросе общества. К этому во многом подталкивают происходящие в стране перемены, появление Народных приемных, постоянное внимание к деятельности чиновников с целью повышения их эффективности. Однако официальных сообщений о проведении подобной встречи главы государства с прессой не поступало.

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