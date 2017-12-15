Президент шутит. Как менялся юмор Владимира Путина

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Сегодня президент России Владимир Путин четыре часа общался с журналистами, как всегда, по широкому кругу тем. Отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Сергея Брилева, не приведет ли рост военных расходов к сокращению социальных расходов, Путин рассказал «довольно современную шутку»: «К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает: «Тут кортик был, где он?» — «Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора». — «Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?».

Анекдоты и шутки от Владимира Путина давно превратились в отдельный жанр политической коммуникации. С годами это искусство было отточено: если первый президентский срок стал эпохой резкого и даже грубоватого юмора, зачастую, не предназначавшегося для широкой публики и сдобренного жаргонизмами, то к третьему сроку анекдоты стали больше походить на притчи. В них ищут намеки, скрытый смысл, но чаще всего это емкое и едкое обобщение сложившейся ситуации.

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Третий президентский срок (2012 год-настоящее время)

«Есть у нас такой анекдот: пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит: “Клопами пахнет”. А оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит: “Коньячком попахивает”. Лучше быть пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов» (на выступлении на Международном дискуссионном клубе «Валдай», говоря об оценке международной ситуации).

В грузинской школе у мальчика спрашивают: «Гиви, сколько будет дважды два? Мальчик говорит учителю: «а мы покупаем или продаём? (на конференции ОНФ в Ростове, в ходе дискуссии о возрождении специализированных школе и о преподавании математики, которому, по словам президента, «надо придать новое дыхание»).

«Встречаются два приятеля, один другого спрашивает, ну, мол, как дела? — Тот отвечает, что жизнь в полоску и вот сейчас у него черная полоса. Проходит какое-то время, снова встречаются, снова — ну, как дела теперь? — Да, черная полоса! — Как же так, ведь в прошлый раз была черная. — Как выяснилось, в прошлый раз это была белая…» (на ежегодной пресс-конференции в 2015 году, отвечая на вопрос о том, когда российская экономика выйдет из кризиса).

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«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: “Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?” — “Я возьму УЗИ и буду стрелять” — “Молодец. А если на тебя идут танки?” — “Я возьму гранатомет и буду защищаться” — “Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?” Он говорит: “Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?” И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?» (на пленарном заседании в рамках форума «Российская энергетическая неделя» Путин пошутил насчет излишнего внимания, которое уделяется ему).

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«Один олигарх разорился и разговаривает с женой. Он ей говорит: знаешь, нам придется продать “Мерседес” и купить “Ладу”. Ну, нормально. Нам придется переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве. Нормально-нормально. Ты же меня будешь любить? Она ему говорит: буду очень любить. И очень скучать» (на Международном дискуссионном клубе «Валдай», в ответ на просьбу баллотироваться в президенты).

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Председатель правительства (2008−2012 годы)

«Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах» (на большой пресс-конференции в Кремле в 2008 года).

«Приходит шпион на Лубянку и говорит, хочу сдаться. Там его спрашивают: Вы шпион какой страны? Американский? Тогда в пятую комнату. Там спрашивают: Вы американский шпион, а оружие есть? Если есть, то в седьмую комнату. В седьмой спрашивают: А у вас средства спецсвязи есть? Если есть, тогда в 20-ю. А в 20-й спросили: а задание-то у вас есть? — Есть. — Ну, тогда идите, исполняйте и не мешайте людям работать» (о проблемах бюрократии и мздоимства в России).

«У генерала спрашивают: а ваш сын может стать генералом? — Может. — А маршалом? — А у маршала свой сын есть» (ответ на вопрос заместителя директора колледжа Вэллесли Дэвис-Центра Маршала Голдмана о том, почему сын главы ФСБ Николая Патрушева работает в «Роснефти»).

Второй президентский срок (2004−2008 годы)

«Если бы у бабушки были другие, определенные половые признаки, она была бы дедушкой» (о возможном введении санкций против Ирана).

«Товарищ волк знает, кого кушать» (комментарий о военном бюджете США, который в 25 больше Российского).

«Привет передайте своему президенту! (Моше Кацаву. — Forbes) Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!» (по словами корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова).

«Никто из лидеров восьмерки не против активного участия России в этом круге. Никто не хочет, чтобы “восьмерка” превратилась в сборище жирных котов» (об участии России в международном клубе G8, объединяющих правительства ведущих государств мира).

Премьер-министр и первый президентский срок (1999−2004 годы)

«Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов всюду. Если в туалете поймаем, то и в сортире их замочим» (комментарий к бомбардировке российской авиацией города Грозного в 1999 году).

«Россия может подняться с колен и как следует огреть» (на заседании правительства, посвященном контртеррористической операции на Северном Кавказе и всплеску терроризма в России).

«У нас страна огромных возможностей не только для преступников, но и для государства» (на заседании Совета безопасности).

«Я давно знаю Бориса Абрамовича (Березовского. — Forbes), он неуемный человек.., который всегда кого-то назначает и свергает. Пусть трудится. На то и щука, чтобы карась не дремал» (на пресс-конференции в кремле в 2001 году).

«Если человека все устраивает, то он полный идиот. Здорового человека в нормальной памяти не может всегда и все устраивать» (о своем отношении к правительству).

«Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я приглашаю вас в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую им сделать эту операцию так, чтобы у вас уже больше ничего не выросло» (ответ французскому журналисту об использовании мин и снарядов в Чечне).

«Я думаю скорее, что государство держит в руках дубинку, которой бьет всего один раз. Но по голове. Мы ее только взяли в руки, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание» (из интервью газете «Le Figaro», 26 октября 2000 года).