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16:11 (мск), источник: Forbes

Президент шутит. Как менялся юмор Владимира Путина

Forbes приводит самые яркие и запомнившиеся реплики президента России за 18 лет.

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Сегодня президент России Владимир Путин четыре часа общался с журналистами, как всегда, по широкому кругу тем. Отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Сергея Брилева, не приведет ли рост военных расходов к сокращению социальных расходов, Путин рассказал «довольно современную шутку»: «К бывшему офицеру приходит сын, он сына спрашивает: «Тут кортик был, где он?» — «Не ругайся, я поменял его на часы у мальчика с соседнего двора». — «Покажи часы, да, хорошие. А если завтра придут бандиты к нам, убьют меня, мать, братьев твоих, сестру изнасилуют. А ты им что скажешь? Добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут?».

Анекдоты и шутки от Владимира Путина давно превратились в отдельный жанр политической коммуникации. С годами это искусство было отточено: если первый президентский срок стал эпохой резкого и даже грубоватого юмора, зачастую, не предназначавшегося для широкой публики и сдобренного жаргонизмами, то к третьему сроку анекдоты стали больше походить на притчи. В них ищут намеки, скрытый смысл, но чаще всего это емкое и едкое обобщение сложившейся ситуации.

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Третий президентский срок (2012 год-настоящее время)

«Есть у нас такой анекдот: пессимист и оптимист. Пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит: “Клопами пахнет”. А оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит: “Коньячком попахивает”. Лучше быть пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов» (на выступлении на Международном дискуссионном клубе «Валдай», говоря об оценке международной ситуации).

В грузинской школе у мальчика спрашивают: «Гиви, сколько будет дважды два? Мальчик говорит учителю: «а мы покупаем или продаём? (на конференции ОНФ в Ростове, в ходе дискуссии о возрождении специализированных школе и о преподавании математики, которому, по словам президента, «надо придать новое дыхание»).

«Встречаются два приятеля, один другого спрашивает, ну, мол, как дела? — Тот отвечает, что жизнь в полоску и вот сейчас у него черная полоса. Проходит какое-то время, снова встречаются, снова — ну, как дела теперь? — Да, черная полоса! — Как же так, ведь в прошлый раз была черная. — Как выяснилось, в прошлый раз это была белая…» (на ежегодной пресс-конференции в 2015 году, отвечая на вопрос о том, когда российская экономика выйдет из кризиса).

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«Хотите анекдот про израильскую армию? Молодого солдата спрашивают: “Если на тебя идут, скажем, 20 террористов, что ты будешь делать?” — “Я возьму УЗИ и буду стрелять” — “Молодец. А если на тебя идут танки?” — “Я возьму гранатомет и буду защищаться” — “Молодец. А если самолеты летят и танки идут, и еще террористы наступают?” Он говорит: “Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?” И я вас хотел спросить: я что, один разве здесь на этой панели выступаю?» (на пленарном заседании в рамках форума «Российская энергетическая неделя» Путин пошутил насчет излишнего внимания, которое уделяется ему).

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«Один олигарх разорился и разговаривает с женой. Он ей говорит: знаешь, нам придется продать “Мерседес” и купить “Ладу”. Ну, нормально. Нам придется переехать из особняка на Рублевке в квартиру в Москве. Нормально-нормально. Ты же меня будешь любить? Она ему говорит: буду очень любить. И очень скучать» (на Международном дискуссионном клубе «Валдай», в ответ на просьбу баллотироваться в президенты).

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Председатель правительства (2008−2012 годы)

«Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах» (на большой пресс-конференции в Кремле в 2008 года).

«Приходит шпион на Лубянку и говорит, хочу сдаться. Там его спрашивают: Вы шпион какой страны? Американский? Тогда в пятую комнату. Там спрашивают: Вы американский шпион, а оружие есть? Если есть, то в седьмую комнату. В седьмой спрашивают: А у вас средства спецсвязи есть? Если есть, тогда в 20-ю. А в 20-й спросили: а задание-то у вас есть? — Есть. — Ну, тогда идите, исполняйте и не мешайте людям работать» (о проблемах бюрократии и мздоимства в России).

«У генерала спрашивают: а ваш сын может стать генералом? — Может. — А маршалом? — А у маршала свой сын есть» (ответ на вопрос заместителя директора колледжа Вэллесли Дэвис-Центра Маршала Голдмана о том, почему сын главы ФСБ Николая Патрушева работает в «Роснефти»).

Второй президентский срок (2004−2008 годы)

«Если бы у бабушки были другие, определенные половые признаки, она была бы дедушкой» (о возможном введении санкций против Ирана).

«Товарищ волк знает, кого кушать» (комментарий о военном бюджете США, который в 25 больше Российского).

«Привет передайте своему президенту! (Моше Кацаву. — Forbes) Оказался очень мощный мужик! Десять женщин изнасиловал! Я никогда не ожидал от него! Он нас всех удивил! Мы все ему завидуем!» (по словами корреспондента газеты «Коммерсантъ» Андрея Колесникова).

«Никто из лидеров восьмерки не против активного участия России в этом круге. Никто не хочет, чтобы “восьмерка” превратилась в сборище жирных котов» (об участии России в международном клубе G8, объединяющих правительства ведущих государств мира).

Премьер-министр и первый президентский срок (1999−2004 годы)

«Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов всюду. Если в туалете поймаем, то и в сортире их замочим» (комментарий к бомбардировке российской авиацией города Грозного в 1999 году).

«Россия может подняться с колен и как следует огреть» (на заседании правительства, посвященном контртеррористической операции на Северном Кавказе и всплеску терроризма в России).

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«У нас страна огромных возможностей не только для преступников, но и для государства» (на заседании Совета безопасности).

«Я давно знаю Бориса Абрамовича (Березовского. — Forbes), он неуемный человек.., который всегда кого-то назначает и свергает. Пусть трудится. На то и щука, чтобы карась не дремал» (на пресс-конференции в кремле в 2001 году).

«Если человека все устраивает, то он полный идиот. Здорового человека в нормальной памяти не может всегда и все устраивать» (о своем отношении к правительству).

«Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я приглашаю вас в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую им сделать эту операцию так, чтобы у вас уже больше ничего не выросло» (ответ французскому журналисту об использовании мин и снарядов в Чечне).

«Я думаю скорее, что государство держит в руках дубинку, которой бьет всего один раз. Но по голове. Мы ее только взяли в руки, и этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание» (из интервью газете «Le Figaro», 26 октября 2000 года).

«Если мозги утекают, значит, они есть. Уже хорошо. Значит, они высокого качества, иначе они никому не были бы нужны и не утекали» (на встрече с победителями Всероссийского конкурса сочинений в 2003 году).

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