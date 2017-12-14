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21:51 (мск), источник: Noi.md

Укравшая камеру чайка сняла свой полет на видео

Житель Норвегии отыскал камеру GoPro, которую у него пять месяцев назад незаметно украла чайка при попытке снять этих птиц с близкого расстояния.

Источник: Noi.md

На камере даже сохранилась запись полета воровки с добычей, сообщает UPI Кьелль Робертсен разложил на перила веранды своего загородного дома куски хлеба, чтобы привлечь чаек и снять их при помощи камеры, которую мужчина поместил рядом. Однако одна из птиц, полакомившись угощением, схватила камеру в клюв и улетела вместе с ней.

Камеру нашли в нескольких сотнях метров от дома норвежца через пять месяцев. С ее карты памяти даже удалось извлечь живописные кадры полета над домами и деревьями. Запись заканчивается тем, что камера падает на землю, а чайка начинает ее клевать.

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