Укравшая камеру чайка сняла свой полет на видео

На камере даже сохранилась запись полета воровки с добычей, сообщает UPI Кьелль Робертсен разложил на перила веранды своего загородного дома куски хлеба, чтобы привлечь чаек и снять их при помощи камеры, которую мужчина поместил рядом. Однако одна из птиц, полакомившись угощением, схватила камеру в клюв и улетела вместе с ней.