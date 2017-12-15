Педагог из Нижнекамска победила во всероссийском конкурсе «Воспитать человека»
(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»).
(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»).
Награда Гафиятовой досталась в номинации «Воспитание в работе с детскими общественными объединениями».
Кроме того, лауреатом конкурса стала еще одна представительница Нижнекамска — учитель средней общеобразовательной школы № 27 Светлана Гурьянова. Она заняла второе место в номинации «Гражданское и патриотическое воспитание».
Очный финал конкурса завершился в Москве. Татарстанским педагогам нужно было пройти такие испытания, как «Открытое занятие», «Биатлон», конкурс видеороликов и публичное выступление на тему «Формирование личности».