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13:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Педагог из Нижнекамска победила во всероссийском конкурсе «Воспитать человека»

(Казань, 14 декабря, «Татар-информ»). Педагог-организатор Дворца творчества детей и молодежи имени Ильдуса Садыкова Нижнекамского района Анна Гафиятова победила во всероссийском конкурсе педработников «Воспитать человека». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Награда Гафиятовой досталась в номинации «Воспитание в работе с детскими общественными объединениями».

Кроме того, лауреатом конкурса стала еще одна представительница Нижнекамска — учитель средней общеобразовательной школы № 27 Светлана Гурьянова. Она заняла второе место в номинации «Гражданское и патриотическое воспитание».

Очный финал конкурса завершился в Москве. Татарстанским педагогам нужно было пройти такие испытания, как «Открытое занятие», «Биатлон», конкурс видеороликов и публичное выступление на тему «Формирование личности».

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